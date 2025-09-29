Παύλος Σαράκης: Εκτοξεύτηκαν μέσα σε έναν χρόνο τα εισοδήματά του – Από 179.000 ευρώ το 2023, στα 18,4 εκατ. το 2024

Τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσε στο “πόθεν έσχες” του 2024 (χρήση 2023) ο Παύλος Σαράκης.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση)ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση) συγκατελέγεται με τη συγκεκριμένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης στα πλουσιότερα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, την ώρα που στο

“πόθεν έσχες” του 2023 δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 179.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο κ. Σαράκης δηλώνει τα ίδια ακίνητα για τα δύο οικονομικά έτη, εκ των οποίων οι τρεις είναι μονοκατοικίες και τα τέσσερα διαμερίσματα, όλα στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο Παύλος Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ.

Επιπλέον, στην αρχική δήλωση εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παύλος Σαράκης είναι δικηγόρος συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων στην Αμερική της Novartis, με την επιχειρηματική του δραστηριότητα να εκτοξεύεται όταν έλαβε την αμοιβή του για την υπόθεση.

Το Πόθεν Έσχες του Παύλου Σαράκη για το οικονομικό έτος 2023:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Πόθεν Έσχες του Παύλου Σαράκη για το οικονομικό έτος 2022: