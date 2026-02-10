Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Παύλος Πολάκης: Άρση της ασυλίας του βουλευτή ζητάει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Την επόμενη βδομάδα η απόφαση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου

Παύλος Πολάκης: Άρση της ασυλίας του βουλευτή ζητάει η Επιτροπή Δεοντολογίας
(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:32

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή Παύλου Πολάκη εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά τις μηνυτήριες αναφορές από τον Σταμάτη Πουλή.

Όπως αναφέρει ο κ. Πουλής, ο ίδιος κατηγορεί τον κ. Πολάκη για παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, σε σχέση με όσα είχε καταγγείλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη τάχθηκαν οι βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ. Η Πλεύση Ελευθερίας απουσίασε από τη συνεδρίαση.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή αναμένεται να ληφθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια.

