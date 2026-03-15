ΠΑΣΟΚ: Παρατείνεται ως τις 8 το βράδυ η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων

Παράταση μερικών ωρών πήρε η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ όπως ανακοινώθηκε και επίσημα το απόγευμα της Κυριακής 15/3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ως τις 20:00 λόγω αυξημένης προσέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ τους δίνουν θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής.

Συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος. «Σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί και αρχικά είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα σε όλους τους δήμους της χώρας, με 5.800 υποψηφίους να διεκδικούν 3.800 θέσεις.

Η διαδικασία για την ανάδειξη συνολικά 4.000 συνέδρων αναμένεται να καθορίσει τους συσχετισμούς ενόψει της τριήμερης συνεδριακής μάχης (27–29 Μαρτίου στο Στάδιο Ταε Κβον Ντο).