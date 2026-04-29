Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 13,6% η διαφορά ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – Παραμένει χαμηλή η υποστήριξη στα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Στο 13,6% βρίσκεται η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το απόγευμα της Τετάρτης 29/4.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,4%, η Ελληνική Λύση στο 10,2%, το ΚΚΕ στο 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3,1%, η Νέα Αριστερά στο 2,4% και η Νίκη στο 1,9%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,8%, η Ελληνική Λύση στο 7,7%, το ΚΚΕ στο 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4%, η Φωνή Λογικής στο 2,6%, το ΜέΡΑ25 στο 2,3%, η Νέα Αριστερά στο 1,8% και η Νίκη στο 1,4%.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση

Στη συνέχεια οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα όπως αυτό του αν θα στήριζαν με την ψήφο τους το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, με το 60% να απαντάει «απίθανο», το 18% το «όχι και τόσο απίθανο», το 11% «πολύ πιθανό» και το 10% «αρκετά πιθανό». Σχεδόν η ίδια εικόνα κυριαρχεί και στο ερώτημα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η αξιολόγηση των πολιτών σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τόσο την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ) και τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη.