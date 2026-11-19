Την απόφασή του να παραιτηθεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απ. Πάνας.

Τοποθετούμενος στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Μεταφορά της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής “IMPACTS – EDIC” στην ελληνική έννομη τάξη και λοιπές διατάξεις», ο κ. Πάνας έκανε λόγο για διαφωνίες του με την πολιτική ηγεσία του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται ο διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και τα πραγματικά αδιέξοδα στην κοινωνία» ανέφερε ο κ. Πάνας, σημειώνοντας πως το μεγάλο ερώτημα «για εμάς είναι με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω. Η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής αύξησης μιάμισης μονάδας. Γιατί όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες της πολιτικής αλλαγής ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή αλλά να προκύπτουν ως ανάγκη, ως διέξοδο από ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της ΝΔ είναι μπροστά μας. Για μια μεγάλη προοδευτική δύναμη δεν αποτελεί εσωκομματική φιλοδοξία αλλά κοινωνική και πολιτική ανάγκη». Τόνισε, δε, τον «ορατό» κίνδυνο «να έχουμε την άνοδο των ακροδεξιών και λαϊκίστικων σχημάτων όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλουμε;».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «η διαφωνία μου δεν είναι προσωπική. Όταν βλέπεις ότι ο χώρος που υπηρέτησες χάνει τη δυνατότητα να εκφράσει τη κοινωνική ανάγκη για αλλαγή, τότε -τουλάχιστον για μένα- η σιωπή γίνεται συνενοχή». Αυτές οι αγωνίες, πρόσθεσε, «συνδέονται άμεσα και με τους ανθρώπους της Χαλκιδικής που με τίμησαν με την ψήφο τους. Η Χαλκιδική είναι ο τόπος μου, οι άνθρωποί μου, οι αγωνίες μας. Η φωνή μου δεν θα σιγήσει για τα προβλήματά τους. Θα συνεχίζω να βρίσκομαι δίπλα τους και να αγωνίζομαι για το αύριο του τόπου».

«Η πολιτική απαιτεί ευθύνη και καθαρές κουβέντες. Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται από το πόσο σφιχτά κρατάς μία καρέκλα αλλά το πόσο καθαρά την παραδίνεις όταν οι αρχές σας συγκρούονται με τα πολιτικά αδιέξοδα. Η έδρα δεν είναι προσωπικό κτήμα, ούτε ένας απλός αριθμός για την αύξηση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι η έκφραση της λαϊκής βούλησης. Θα μπορούσα να επιλέξω τη σιωπή και να παραμείνω στην ασφάλεια της κοινοβουλευτικής μου θέσης. Όμως στην πολιτική μπήκα για να είμαι χρήσιμος και όχι θεατής. Ξέρω ότι κάποιους θα τους στεναχωρήσω. Ειδικότερα φίλους μου στη Χαλκιδική. Θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη. Δεν επιλέγω τον εύκολο δρόμο. Ξέρω καλά τι μου γίνεται. Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν», υπογράμμισε.

«Γι’ αυτό, ανακοινώνω επίσημα προς το Σώμα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρώσω τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες με τους συνεργάτες μου, θα παραδώσω και τυπικά την επιστολή παραίτησής μου στον πρόεδρο της Βουλής. Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία που είχαμε. Οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν τον θεσμικό σεβασμό. Θεσμικό σεβασμό που τον είχα πάντοτε. Αλλά πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν», κατέληξε ο κ. Πάνας.