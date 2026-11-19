«Καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds. Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο που εξέδωσε.

Τονίζει ότι «η πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται για να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πράξη. Με αυτούς που έχουν την αυτονομία και μπορούν να συγκρουστούν με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή». Σχολιάζει δε πως «όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν».

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«Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σχολιάζει καταληκτικά: «Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».