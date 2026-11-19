Νεκρός 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου
Η μηχανή του εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, λίγο μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Μοτοσικλέτα που οδηγούσε νεαρός, περίπου 20 ετών, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματα του λίγη ώρα αργότερα.
Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.
πηγή στην Google
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