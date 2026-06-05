Ανδρουλάκης μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες: “Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου, οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν τον δρόμο στο κόμμα του κ. Τσίπρα”

Βολές κατά της κυβέρνησης και της “ΕΛΑΣ” του Αλέξη Τσίπρα έριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

«Υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, το βλέπουμε και αυτό. Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής. Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο».

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Και πρόσθεσε: [Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ.Βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο».

«Γι’ αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η ακρίβεια και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει – μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό – ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. “Εμείς είμαστε και κανένας άλλος δεν μπορεί να κυβερνήσει”».

Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, λέγοντας χαρακτηριστικά:

« Ήμουν πολύ συγκεκριμένος με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Η επιλογή να μην ψηφίσουμε τρίτη θητεία Γ. Στουρνάρα ήταν μια μεμονωμένη επιλογή; Ή προήλθε από μια συζήτηση προσυνεδριακή και συνεδριακή και η κοινωνία να πάρει από το ΠΑΣΟΚ ένα μήνυμα: ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας. Είναι μια σοσιαλδημοκρατική πατέντα του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια. Το μόνο παράδειγμα είναι – εκτός ευρώ – η Ρουμανία. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με το πρόσωπο του κ.Στουρνάρα. Έχει να κάνει με την κεντρική επιλογή που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις με τεράστιες εξουσίες. Άρα, αντί κάποιοι να επιτεθούν στον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να απολογηθούν. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουν μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,- μια θέση που με τα σημερινά χαρακτηριστικά δεν έχει κάποια ισχυρή εξουσία- αλλά από την άλλη για μια θέση με τεράστιες εξουσίες επιτρέπουν τρεις εξαετίες και μπορεί και παραπάνω στο μέλλον;»

«Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα αλλά και ένα κόμμα σύγχρονο. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας», επεσήμανε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

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«Αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει».

«Πρέπει να δώσετε τον αγώνα όλοι σας, από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία», ανέφερε ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνέχισε:

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«Η παρουσία σας στα κανάλια, τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη μας, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει, γιατί οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά.

Τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια. Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο.

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Πρέπει από σήμερα, το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε την μάχη για τα πραγματικά προβλήματα».

«Γι’ αυτό λοιπόν ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση. Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Γι’ αυτό λοιπόν σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και επάνω στην πολιτική μας αυτονομία. Διότι αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: «Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία». Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης», ανέφερε o κ. Ανδρουλάκης.