Με Γρατσία και Αυγερινό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κόμματος Καρυστιανού – Αναλυτικά όλα τα μέλη

Τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου, ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως ανακοίνωσε η κ. Καρυστιανού, το πολιτικό συμβούλιο αναλαμβάνει τη στρατηγική χάραξη του «πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό την αναγέννηση της πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

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Το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

– Μαρία Γρατσία

– Θανάσης Αυγερινός

– Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

– Κυριάκος Παναγόπουλος

– Χρήστος Παπασιδέρης

– Γιώργος Δρόσος

– Μαρία Ιωαννίδου

– Γιάννης Χατζηαντωνίου

– Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σύνθεση του οργάνου θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και την πορεία διεύρυνσης του Κινήματος.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Μαρία Καρυστιανού εύχεται καλή και δημιουργική εργασία στα μέλη του πολιτικού συμβουλίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.



