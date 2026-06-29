Αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ – “Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις”

Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μέσα από δήλωσή της.

Όπως έκανε γνωστό, η κ. Γιαννακοπούλου αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως σημειώνει: «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ».

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Συγκεκριμένα αναφέρει: Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.

Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις.

Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό – αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!”