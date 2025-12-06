Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Δίπλα στους αγρότες και τα μπλόκα κλιμάκιο του κόμματος

Είχαν συζητήσεις με τους αγρότες

ΠΑΣΟΚ: Δίπλα στους αγρότες και τα μπλόκα κλιμάκιο του κόμματος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στα αγροτικά μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε το Σάββατο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Διαδοχικά συζήτησαν με τους αγρότες στα μπλόκα Αλεξάνδρειας, Κουλούρας, Χαλκηδόνας, Μαλγάρων και στα Πράσινα Φανάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλιμάκιο αποτελείτο από τους βουλευτές Στέφανο Παραστατίδη, Πάρι Κουκουλόπουλο, Πέτρο Παππά, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μανόλη Χνάρη, τον Γραμματέα του Τομέα Θανάση Πετρόπουλο και το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Θανάση Γλαβίνα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ