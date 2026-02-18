Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα “μαϊμού” επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Τι υποστηρίζει

Ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ελέγχεται για την υπόθεση με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ εξέδωσε η Αναστασία Χατζηδάκη, επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας οργανωτικού του κόμματος.

Η κυρία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής “για λόγους πολιτικής και προσωπικής ευθιξίας” και τονίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος της, ούτε έχει κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Όπως έγινε γνωστό από το ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από την Αναστασία Χατζηδάκη, “κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση”.

Η ανακοίνωση της Αναστασίας Χατζηδάκη:

“Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης”.

Αμέσως μετά την επιστολή που έστειλε η Αναστασία Χατζηδάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος “κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση“.

Νωρίτερα, για το ζήτημα είχε τοποθετηθεί στο Ertnews ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Όπως είπε ο κ. Μάντζος, «ναι, η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν η γραμματέας οργανωτικού πριν από 1 – 1,5 χρόνο. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση ισχύει και για την συγκεκριμένη συνάδελφο και για όλους μας η αρχή ότι αξιακά η εμπλοκή σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφάνειας επισύρει την αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι να ελεγχθεί».

Η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν πρώην γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ και είχε αναλάβει καθήκοντα από τις 14 Νοεμβρίου του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, η ίδια ήταν μέλος της γραμματείας ΚΟΕΣ για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Το πόρισμα της ΕΑΔ και οι διευκρινίσεις του υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Τρίτη 17/2 από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αφορούσε παρατυπίες σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο έλεγχος άρχισε με εντολή του ΟΠΕΚΑ από τον Νοέμβριο του 2023.

«Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι “εκτός σειράς” και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες».