Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Προς αναστολή η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη του ΠΑΣΟΚ

Διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για την οποία φέρεται να ελέγχεται και η πρώην γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, για την κυρία Χατζηδάκη αναμένεται να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία, δηλαδή η αναστολή κομματικής ιδιότητας, κάτι που επιζητεί και η ίδια, ώστε να καθαρίσει το όνομα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι την επίμαχη περίοδο της έρευνας δεν είχε κάποιο αξίωμα στο ΠΑΣΟΚ.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18/2 στο Ertnews ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Όπως είπε ο κ. Μάντζος, «ναι, η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν η γραμματέας οργανωτικού πριν από 1 – 1,5 χρόνο. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση ισχύει και για την συγκεκριμένη συνάδελφο και για όλους μας η αρχή ότι αξιακά η εμπλοκή σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφάνειας επισύρει την αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι να ελεγχθεί».

Η Αναστασία Χατζηδάκη είναι επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ ήταν αποσπασμένη στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ίδια ήταν γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από τον Νοέμβριο του 2022, θέση από την οποία παύθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού Παραπολιτικά 90,1, η Aναστασία Χατζηδάκη υποστηρίζει πως δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και ένα με δύο λάθη βρίσκονται σε πειθαρχικούς ελέγχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Τρίτη 17/2 από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αφορούσε παρατυπίες σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο έλεγχος άρχισε με εντολή του ΟΠΕΚΑ από τον Νοέμβριο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι “εκτός σειράς” και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες».