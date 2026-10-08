ΠΑΣΟΚ: Πάνω από 180 παρεμβάσεις για τον αγροτικό τομέα – Τι προτείνει για ενισχύσεις και ΕΛΓΑ

Πρόταση με περισσότερες από 180 παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, η στήριξη του ενεργού παραγωγού, το κόστος παραγωγής και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Την πρόταση συνυπέγραψαν οι βουλευτές που συμμετείχαν στην Επιτροπή: ο Μανόλης Χνάρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η Χριστίνα Σταρακά και ο Γιώργος Μουλκιώτης.

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Οι παρεμβάσεις καλύπτουν τη φυτική και ζωική παραγωγή, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, τη διαχείριση των υδάτων, τους συνεταιρισμούς, την πρόσβαση των παραγωγών στο ψηφιακό κράτος και τη σύνδεση της αγροτικής οικονομίας με τον τουρισμό.

Νέος ανεξάρτητος οργανισμός για τις ενισχύσεις

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη σύσταση νέου ανεξάρτητου οργανισμού διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με διακριτές αρμοδιότητες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο πρόεδρός του θα επιλέγεται μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, με πενταετή θητεία, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, το κόμμα θέτει ως προτεραιότητα την ουσιαστικότερη στήριξη του ενεργού παραγωγού. Ζητά οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε όσους παράγουν, επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια.

Τι προτείνει για τον ΕΛΓΑ

Η πρόταση διατηρεί τον δημόσιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, με σαφή κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Παράλληλα, προβλέπει:

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Αναθεώρηση του κανονισμού , με βάση τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.

, με βάση τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Ψηφιοποίηση και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό .

. Πλήρη στελέχωση με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ενεργειακές κοινότητες για χαμηλότερο κόστος παραγωγής

Για τη μείωση του κόστους παραγωγής, το ΠΑΣΟΚ εισηγείται τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με προτεραιότητα σύνδεσης για αγρότες, μεταποιητικές δραστηριότητες και ΤΟΕΒ.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να περιοριστούν οι ενεργειακές δαπάνες και να ενισχυθούν τα περιθώρια κέρδους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

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Ειδικά για τη νησιωτική κτηνοτροφία, προτείνει θεσμικό διαχωρισμό από την ηπειρωτική, περαιτέρω ενίσχυση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στις νησιωτικές περιοχές και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, με μεταφορά του οφέλους στον ίδιο τον παραγωγό.

Σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικού εθνικού ή περιφερειακού σήματος για ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και χώρους εστίασης που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα.

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Προϋπόθεση θα είναι η πιστοποιημένη και αποδεδειγμένη προέλευση των προϊόντων, καθώς και η ιχνηλασιμότητά τους.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης πολιτική αναβίωσης της υπαίθρου, με έμφαση στην ποιότητα ζωής και στις υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν οικογένεια στον τόπο τους.

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Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Εμβληματική» χαρακτηρίζει το κόμμα την πρόταση για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής.

Σε αυτό προτείνεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Στόχος του Συμβουλίου, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι η χάραξη συνολικής αγροτικής πολιτικής με συνέχεια, σταθερότητα, λογοδοσία και διαφάνεια, η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε κυβέρνηση.

«Η χώρα χρειάζεται μια νέα, συνεκτική και μακρόπνοη αγροτική πολιτική που θα δίνει προοπτική στους παραγωγούς», τονίζει στην ανακοίνωσή του το κόμμα.