Αγροτικό Πετρέλαιο: Στα 50,84 ευρώ το λίτρο από 1η Νοεμβρίου

Από 1η Νοεμβρίου μπαίνει σε εφαρμογή έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο με μείωση του ΦΠΑ και απαλλαγή από ΕΦΚ, με το ποσό να διαμορφώνεται στα 50,84 ευρώ ανά λίτρο.

Ο αγρότης, μετά την αγορά πετρελαίου, μέσω του My Diesel θα γνωρίζει ότι τα χρήματα θα παραμένουν διαθέσιμα την ημέρα του ανεφοδιασμού. Η έκπτωση θα δίνεται απευθείας στο παραστατικό, αντικαθιστώντας την προπληρωμή του ΕΦΚ και την αναμονή για την επιστροφή του.

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Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ της 19ης Οκτωβρίου, περιγράφει τον μηχανισμό που θα συνδέει τον δικαιούχο αγρότη, το πρατήριο και την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία, ο υπολογισμός της έκπτωσης ξεκινά από τα 0,41 ευρώ ΕΦΚ ανά λίτρο.

Επειδή, όμως, ο φόρος αυτός περιλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού του ΦΠΑ, με συντελεστή 24% επιβαρύνεται με επιπλέον 0,0984 ευρώ. Η αφαίρεση και των δύο ποσών, επομένως, μειώνει το πληρωτέο τιμολόγιο κατά 0,5084 ευρώ, δηλαδή 50,84 λεπτά, για κάθε επιλέξιμο λίτρο.

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ καλύπτει το ποσό που αναλογεί στον ΕΦΚ. Στην υπόλοιπη φορολογητέα αξία του καυσίμου ο ΦΠΑ εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά. Τα αριθμητικά παραδείγματα αφορούν συναλλαγές με τον κανονικό συντελεστή 24%.

Η παραπάνω δυνατότητα να προμηθεύονται αγροτικό πετρέλαιο με άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ στην αντλία δίνει στους αγρότες η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσα από 4 απλά βήματα:

Έκδοση ψηφιακού κουπονιού: Ο αγρότης συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και εκδίδει ψηφιακό κουπόνι για την αγορά πετρελαίου κίνησης (diesel), το οποίο διαθέτει μοναδικό αριθμό και κωδικό QR. Αγορά καυσίμου στο πρατήριο: Ο πρατηριούχος σαρώνει τον κωδικό QR ή καταχωρίζει τον αριθμό του κουπονιού και εκδίδει το σχετικό παραστατικό, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Αυτόματος έλεγχος της συναλλαγής: Η εφαρμογή διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της αγοράς, ελέγχει την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο κάθε αγρότης και ενημερώνει το διαθέσιμο υπόλοιπό του. Επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια: Η επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά τους.

Η υποχρεωτική ψηφιακή διακίνηση του αγροτικού πετρελαίου θα τεθεί σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου.