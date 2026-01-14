Παρών στην ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 15/1

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το παρών στην ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» την Πέμπτη 15/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στις 11:00 θα παραστεί στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ.

Η πρώτη ελληνική Belharra «Κίμων» κατέπλευσε για πρώτη φορά σήμερα (14/1) σε ελληνικά νερά έχοντας από δίπλα την φρεγάτα «Αιγαίον».

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» ξεκίνησε από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη για να παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Βρίσκεται πλέον σε ελληνικές θάλασσες όπου αύριο (15/1) θα κινηθεί προς τον Σαρωνικό Κόλπο για να την υποδεχθεί το Πολεμικό Ναυτικό. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό, φαίνεται το ταξίδι του «Κίμωνα», μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ η φρεγάτα «Αιγαίον» – που συμμετέχει στην επιχείρηση «IRINI» στην ανατολική Μεσόγειο – «χαιρέτισε» την πρώτη ελληνική Belharra.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία», ανέφερε στο ναυτικό σήμα ο Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας.