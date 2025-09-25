Πάρις Ρούπος: «Συντονισμένη επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα από Γεωργιάδη και Μπογδάνο» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ

Θέση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan μετά τα σχόλια του για την ελληνική σημαία πήρε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «συντονισμένη επίθεση “δολοφονίας χαρακτήρα” από ακροδεξιούς κύκλους».

Αναλυτικά:

Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος.

Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση.