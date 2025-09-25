Πάρις Ρούπος: «Συντονισμένη επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα από Γεωργιάδη και Μπογδάνο» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
«Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας»
Θέση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan μετά τα σχόλια του για την ελληνική σημαία πήρε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «συντονισμένη επίθεση “δολοφονίας χαρακτήρα” από ακροδεξιούς κύκλους».
Αναλυτικά:
Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος.
Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση.
