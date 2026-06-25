Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στον «Ελληνικό Κόσμο» αύριο ο πρωθυπουργός

Δύο κεντρικές εμφανίσεις που εστιάζουν στην Υγεία και την Ψηφιακή Τεχνολογία θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση «SNF Global Health Initiative: Focus on mental health», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και επικεντρώνεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία.

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Στις 10:30, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Εκεί, θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με τον ιατρό διαστημικών αποστολών, Αδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».