Παπαθανάσης: 1,039 εκατ. ευρώ για έργα καθημερινότητας και περιβάλλοντος στο Βόιο

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, πράξεις για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά φυτικής βιομάζας στον Δήμο Βοΐου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.039.616 ευρώ, αφορούν:

Στην προμήθεια δεκατριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του δήμου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε σταθμών φόρτισης. Στόχος του έργου είναι η ανανέωση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του δήμου, ελαχιστοποιώντας το κόστος και την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 559.736 ευρώ.