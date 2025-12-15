Παπαστεργίου: «Η κυβέρνηση δε στέλνει τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές, αλλά δημιουργεί για αυτές μία χώρα που αξίζει να ζεις»

«Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρέλαβε το 2019 τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προχωρώντας στον απολογισμό των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που επιτεύχθηκαν επί των ημερών της.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα ισχυροποιεί τη θέση της διεθνώς, ενδυναμώνει τις συμμαχίες της και διακρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εμφατική αναγνώριση αυτής της προόδου, την εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup. «Θυμηθείτε τις στιγμές του 2015-2016. Τότε οι πολίτες έβγαζαν 20άρικα από τις τράπεζες και αγωνιούσαν για το μέλλον τους. Σήμερα ο Έλληνας υπουργός ηγείται του Eurogroup», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αλλάζουν τα δεδομένα και η Ελλάδα από απλός θεατής εξελίσσεται σε βασικό παίκτη σε κρίσιμες τεχνολογίες, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε, «η χώρα αλλάζει πίστα. Με τον Ai Factory «Pharos» η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά σε υποδομές αιχμής, δίνοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τη δυνατότητα να μετατρέπουν την έρευνα σε εφαρμοσμένες λύσεις».

Ειδική αναφορά έκανε και στην πολιτική για το Διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί πλέον επικοινωνιακό εργαλείο, αλλά πεδίο συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής. Με την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και την πρόσφατη εκτόξευση πέντε μικρο και νανοδορυφόρων, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά δικά της δορυφορικά δεδομένα για την ασφάλεια, την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη γεωργία και τη χάραξη δημόσιων πολιτικών, ενώ παράλληλα δίνει ορατότητα σε ένα δυναμικό οικοσύστημα άνω των 90 ελληνικών εταιρειών.

Ειδικά στον πρωτογενή τομέα, τα δεδομένα για τις αγροτικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, σε συνδυασμό με τα κτηματολογικά υπόβαθρα που ολοκληρώνονται, θα ενισχύουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο, διασφαλίζοντας ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα κατευθύνονται αποκλειστικά σε όσους τις δικαιούνται και ότι κανένας συνεπής αγρότης δεν θα ζημιώνεται από καταχρηστικές πρακτικές.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που διαμορφώνει η χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προστασία των ανηλίκων από τον αλγοριθμικό εθισμό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, είναι η πρώτη χώρα που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο Kids Wallet και στο Gov.gr Wallet για την αποτροπή αγοράς αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων από ανηλίκους, ενώ «είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την εφαρμογή και στα social media».

Σε έναν απολογισμό των έργων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε ότι υλοποιούνται 109 ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, με 309 υποέργα και συνολικό προϋπολογισμό 3,3 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πληρωμές έχουν ήδη φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ. «Διακρινόμαστε για την ταχύτητα υλοποίησης και την επίτευξη των οροσήμων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μόνο το 2025 οι πληρωμές ανήλθαν σε 555 εκατ. ευρώ. «Έως το τέλος του 2025, θα γίνουν πληρωμές επιπλέον 200 εκ. ευρώ», είπε.

Για τις ψηφιακές λύσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ταυτοποίηση εισιτηρίων στο Gov.gr Wallet για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, ο υπουργός επισήμανε ότι: «Από τον Απρίλιο του 2024 δεν άνοιξε μύτη σε κανένα ματς, με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια προσωποποιημένα εισιτήρια». Παράλληλα, τόνισε ότι εφαρμογές όπως το MyCoast και το MyStreet, έβαλαν τάξη στις παραλίες και στους κοινόχρηστους χώρους, διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία.

Αναφερόμενος επίσης στην ψηφιακή μεταρρύθμιση των κρίσιμων τομέων της Υγείας και της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι με την καθολική πρόσβαση των πολιτών στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, όλοι οι Έλληνες έχουν πλέον σε ένα σημείο το πλήρες ιατρικό τους ιστορικό, τις εξετάσεις, τη συνταγογράφηση, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και τα παραπεμπτικά τους, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

«Όλο το ιατρικό μας ιστορικό βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια», σημείωσε και προσέθεσε ότι η πρόσφατη ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει ακόμη ταχύτερη πρόσβαση στην κρίσιμη πληροφορία που χρειάζονται πολίτες και γιατροί.

Σχετικώς με την Δικαιοσύνη, εξήγησε ότι υλοποιούνται παράλληλα με τις θεσμικές παρεμβάσεις και μεγάλα έργα ψηφιοποίησης, που επιταχύνουν τις διαδικασίες και μειώνουν τη γραφειοκρατία, και συγκεκριμένα ανέφερε ότι λειτουργεί ήδη η απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων και οι ψηφιακές επιδόσεις δικογράφων. Συγχρόνως, ο νέος φάκελος δικογραφίας θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, ενώ με ταχύτητα προχωρά το κρίσιμο έργο του νέου ΟΣΔΠΠ, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026.

Ειδική μνεία έκανε ο υπουργός στον Προσωπικό Αριθμό, μια μεταρρύθμιση που, όπως είπε, αποτέλεσε δέσμευση ετών και πλέον υλοποιείται, βάζοντας τάξη στα μητρώα του Δημοσίου.

Για το Κτηματολόγιο, υπογράμμισε ότι ένα έργο που εκκρεμούσε για περισσότερα από 30 χρόνια προχωρά πλέον με σταθερά βήματα, παρά τις τεχνικές και νομικές δυσκολίες: «Το Κτηματολόγιο προσφέρει σήμερα μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ταχύτητα στις συναλλαγές, ενώ τον Νοέμβριο σημειώθηκε ρεκόρ, με 70.135 ψηφιακές υποθέσεις να ολοκληρώνονται».

Για την Οδική Ασφάλεια, τόνισε τη σημασία της πρόσφατης νομοθετικής μεταρρύθμισης και του νέου πληροφοριακού συστήματος για τον έλεγχο των τροχαίων παραβάσεων με τεχνικά μέσα. «Οι κάμερες θα λειτουργούν και οι κλήσεις θα έρχονται στην ώρα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εντός του 2026, η Ελλάδα θα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα στην Ευρώπη, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο κ. Παπαστεργίου παράλληλα, αναφέρθηκε στη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ένα άλμα τα τελευταία χρόνια, περνώντας από 0% διείσδυση οπτικών ινών το 2019, στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Ευρώπη σήμερα. Όπως ανέφερε, η πρόοδος αυτή υποστηρίχθηκε από στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικής και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα δύο vouchers, με περισσότερες από 400.000 αιτήσεις για το Gigabit Voucher και σχεδόν 70.000 αιτήσεις για το Smart Readiness Voucher. «Από ουραγός, η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνιστής στις ψηφιακές υποδομές» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η επανεκκίνηση του έργου UFBB και οι λύσεις που δόθηκαν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, όπως είπε, το gov.gr και το ανανεωμένο Gov.gr Wallet αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα της ψηφιακής σχέσης κράτους-πολίτη, με 2.211 ψηφιακές υπηρεσίες και σχεδόν 8,8 εκατομμύρια πολίτες να έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας.

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χτίζει μια νέα Ελλάδα με σχέδιο, γνώση και σταθερότητα. «Μία Ελλάδα που δεν στέλνει τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές, αλλά δημιουργεί για αυτές μία χώρα που αξίζει να ζεις, μια χώρα που γίνεται κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας, που φέρνει πίσω τα παιδιά της», κατέληξε στην ομιλία του.