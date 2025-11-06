Παπασταύρου: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση

Θέση για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ExxonMobil, την HelleniQ Energy και την Energean HELLAS πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα είναι ιστορική ημέρα. Η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρίες έτσι ώστε η κοινοπραξία να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους 18 – 24 μήνες.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση. Θα ξέρουμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το οποίο θα μας δώσει μία ενεργειακή ασφάλεια και μία γεωπολιτική ισχύ».

Παράλληλα, για τη Chevron τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη στον τομέα υδρογονανθράκων. Πριν πάμε στην Ουάσιγκτον, πετύχαμε να έχουμε μία πολύ καλή σχέση με το Τέξας και να έχουμε συνεργασίες οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε: «Η πραγματική διάσταση είναι ότι θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα δημιουργήσει συνθήκες που θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα, δεν θα γίνουμε εμίρηδες αλλά θα μπορέσει η χώρα μας να έχει μία πολύ μεγάλη ανάσα οικονομική».