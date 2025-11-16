Παπασταύρου: «Η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος της Αμερικής στην Ευρώπη»

Θέση για την ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία πήρε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews στάθηκε στα οφέλη που έχει για την Ελλάδα αυτή η κίνηση.

«Η χώρα μας μετατρέπεται στην πράξη, στο πεδίο, σε ενεργειακό κόμβο, όπως είπε ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η χώρα μας τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό του αμυνόμενου. Και πώς θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά όταν έχουμε το εθνικό πλήγμα της εισβολής της Τουρκίας και της παράνομης κατοχής της Κύπρου; Για μας το απαραβίαστο συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αυτή η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της χώρας μας, είχε για πολύ καιρό επικριθεί ως μια στάση ενός δεδομένου συμμάχου.

Σήμερα φαίνεται ότι ο δεδομένος εξελίσσεται σε σταθερό, σε αξιόπιστο και τελικά στον αποτελεσματικό. Πέρα από τη γεωγραφική θέση της χώρας μας που βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις ηπείρους, πέρα από τις υποδομές που έχει η χώρα μας, πέρα από την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, είναι η ξεκάθαρη στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έφερε το αμερικανικό φυσικό αέριο και την αμερικανική κυβέρνηση να επιλέγει την Ελλάδα σαν σταθερή πύλη εισόδου του αμερικάνικου φυσικού αερίου για την Κεντρική Ευρώπη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η σημερινή συμφωνία δεν είναι μια μεμονωμένη συμφωνία, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας που υπογράφηκε πριν από μία βδομάδα μεταξύ της αμερικανικής Venture Global και της ελληνικής Atlantic SEE Trade LNG, που είναι μια κοινοπραξία της ΔΕΠΑ και του ΑΚΤΩΡΑ.

Αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης και με την Αμερική και με τις χώρες του κάθετου άξονα και επιτρέπει στη χώρα μας να είναι τροφοδότης, να είναι η πύλη εισόδου για τις χώρες που έχουν ανάγκη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Γιατί και η Ευρώπη και η Αμερική έχουν πάρει μία απόφαση για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και όπως είπε ο πρωθυπουργός σήμερα, αυτό πρέπει να υλοποιηθεί.

Δεν πρέπει να έρχεται το φυσικό αέριο από τη Ρωσία κεκαλυμμένο μέσω της Τουρκίας και γι’ αυτό η Ελλάδα εισηγήθηκε και πέτυχε στο σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει μια ρητή απαγόρευση και δέσμευση ότι οποιοδήποτε φυσικό αέριο έρχεται από την Τουρκία να θεωρείται a priori ως ρωσικό, εκτός αν αυτό αποδειχθεί ότι δεν είναι. Και έτσι σε ένα βαθμό έχουμε περιορίσει την δυνατότητα και την πιθανότητα να υπάρχει παραβίαση της απαγόρευσης από ρωσικό φυσικό αέριο.

Κατ’ αρχήν είναι μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Η Αμερική επιλέγει εμάς σαν τον αξιόπιστο σύμμαχο για να τροφοδοτήσει με αμερικανικό φυσικό αέριο όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου. Μιλάμε για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων.

Συγχρόνως έχουμε την πολύ σημαντική συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας με την Exxon Mobil που έρχεται σε συνέχεια της Chevron. Ουσιαστικά η χώρα μας είναι ο ενεργειακός σύμμαχος, ο στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος της Αμερικής στην Ευρώπη».

Τέλος, απάντησε και στη συμφωνία συμμετοχής της Exxon Mobil σε νέα γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο λέγοντας: «Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σε 18 μήνες από τώρα, θα έχουμε στην πατρίδα μας ερευνητική γεώτρηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα δούμε δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και αν αυτό αποδειχθεί ότι είναι έτσι, τότε, από το 2030 μπορεί να έχουμε παραγωγή.

Αλλά από την πρώτη στιγμή που θα διαφανεί ότι υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, όλα τα θαλάσσια οικόπεδα της πατρίδας μας, από το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αξία για όλους τους Έλληνες».