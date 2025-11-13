Παπασταύρου: “Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από παράγοντες των ΗΠΑ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου”

Θετικό βήμα για την θωράκιση των υποδομών χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τις ανακοινώσεις για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Σύμφωνα με όσα είπε στο OPEN, παράγοντες από τις ΗΠΑ εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο με τις τρεις πλευρές να βρίσκονται σε φάση διερεύνησης. «Είμαστε φάση διερεύνησης. Οι Αμερικανοί θέλουν τα στοιχεία για να καταλάβουν τι, πως και που. Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση που λειτουργεί πολυδιάστατα».

«Υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού, τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία όπως ο IMEC για να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας στην Ευρώπη και εκεί δημιουργείται ευρύτερο ενδιαφέρον για της διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου».

Όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει στην κοινωνία: «ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση δεν είναι μόνο τσέπη. Όμως η διασύνδεση μετά με Κύπρο-Ισραήλ αλλά και Ισραήλ-Αραβικός κόσμος, Ινδία, είναι πολύ τσέπη. Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η Ινδία βλέπει τον δρόμο αυτό ως τον πιο ασφαλή για τα προϊόντα της και αυτό σημαίνει ανάπτυξη για τη χώρα τα λιμάνια και τις θέσεις εργασίας».

«Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει σημαντική θέση ανάμεσα σε 3 ηπείρους και το αμερικανικό δίκαιο λέει ότι εκεί που περνάει φυσικό αέριο δεν ακουμπάει κανένας» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο καλύτερος τρόπος θωράκισης των υποδομών της χώρας είναι οι συμφωνίες. Το ότι ήταν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ήταν ο καλύτερος τρόπος στο πεδίο. Είχαμε πυλώνα συνεργασιών πέρα και πάνω από πρόσωπα και τώρα εκτός από τον αμυντικό κλάδο υπάρχει και ο ενεργειακός».

Για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Η αποκλιμάκωση που υπήρξε τον Αύγουστο εμφανίστηκε στις τιμές της λιανικής τον Σεπτέμβριο. Ο βασικός στόχος που πήγαμε χθες στον επίτροπο ήταν για να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι πληρώνουν πιο ακριβά.

Χρειάζεται μια υποδομή με χρήματα της Ευρώπης γιατί π.χ. η Αυστρία που έχει φτηνή ενέργεια δεν έχει κίνητρο για να αφήσει να πάει πιο νότια. Η επιτροπή δεσμεύτηκε ότι πριν το τέλος του χρόνου θα ανακοινώσει πλαίσιο μέτρων διασύνδεσης ώστε η αποκλιμάκωση να συνεχίσει να γίνεται».