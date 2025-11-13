Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: “Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας”

Τρία νέα, υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε σήμερα Πέμπτη 13/11 το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να προστεθούν στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εκδήλωση έγινε στα Μέγαρα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για Diamond 62 MPP, τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση και την ομιλία του πρωθυπουργού:

Έτσι, η Ελλάδα αναβαθμίζει περαιτέρω τις δυνατότητές της στους τομείς πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπογράμμισε ότι η παραλαβή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί “τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας”.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως “όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα μας”.

“Τα αεροπλάνα που παραλαμβάνουμε σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και πολλά συγχρονα, ιδιόκτητα ελικόπτερα” είπε ακόμα.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, “το πρώτο αεροσκάφος Canadair με την ονομασία Greece-1 θα παραδοθεί το 2028 στην πολεμική αεροπορία, και με τη δυνατότητα να επιχειρεί και τις βραδινές ώρες, αναβαθμίζει τη δυνατότητα να σβήνουμε φωτιές σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου”.

“Αξιοποιούμε τον χειμώνα για δράσεις εκπαίδευσης, για δράσεις πρόληψης. Δεν περιμένουμε την αντιπυρική περίοδο” επισήμανε επίσης και αναφέρθηκε ακόμη, στα “εντυπωσιακά” αποτελέσματα από την ενάερια επιτήρηση μέσω drones κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ευχαρίστησε στη συνέχεια τη διοίκηση του Υπερταμείου, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

“Καλοτάξιδα τα νέα αεροσκάφη” κατέληξε και μίλησε για τις σημαντικές αυξήσεις στους ενστόλους, ως ελάχιστη ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην πατρίδα.

Τα χαρακτηριστικά των Diamond 62 MPP

Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.

​Τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, τους δίνουν την ικανότητα:

​- Πτητικής Εμβέλειας που υπό συνθήκες δύναται να ξεπερνά τα 1500 Km..

​- Αυτονομίας πτήσης πάνω από 7 ώρες και κατά συνέπεια της πολύωρης παραμονής στο χώρο επιχειρήσεων.

​Ελάχιστης κατανάλωσης καυσίμου συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα μεσαίο Ελικόπτερο καταναλώνει περί τα 600 λίτρα καυσίμου την ώρα ενώ ένα μικρό αεροσκάφος των 19 ατόμων καταναλώνει περί τα 700 λίτρα την ώρα. Το DIAMOND 62 MPP καταναλώνει περί τα 40 λίτρα καυσίμου την ώρα.

Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος λειτουργίας και υποστήριξης του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Όταν το κόστος ανά ώρα πτήσης για διάφορα εναέρια μέσα ξεκινά από τις 2.000-3000 € και μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000€ στο συγκεκριμένο αεροσκάφος το κόστος ανά ώρα πτήσης κυμαίνεται στα 500-700€.