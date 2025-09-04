Πάνος Καμμένος: Η συνομιλία που τον συνδέει με τη μαφία της Κρήτης και οι απαντήσεις μετά τον σάλο

Την επανεμφάνιση στη δημόσια σφαίρα από τη μακρινή Αμερική όπου, όπως ο ίδιος λέει «περνάει πολύ καιρό», και διαφημίζοντας την σχέση του με την εν δυνάμει πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, έκανε ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» και συγκυβερνήτης στην… αλήστου μνήμης κυβέρνησης Τσίπρα, κατεγράφη από τον «κοριό» της Ελληνικής Αστυνομίας, να συνομιλεί με ένα από τα αρχηγικά μέλη της μαφίας της Κρήτης.

Ο κατηγορούμενος ακούγεται να του ζητάει… ρουσφέτι για να εκλεγεί ο ευνοούμενους τους μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Πάνος Καμμένος λέει στον επιχειρηματία από την Κρήτη, που εμπλέκεται εκτός από την διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και σε εκβιασμούς, πως βρίσκεται στην Αμερική και ρωτάει τον ρωτάει, « αν πράγματι η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα». Ο κατηγορούμενος ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι ο εκλεκτός του, εκτός από επιλογή του Πατριαρχείου είναι και ευνοούμενος των ΗΠΑ, ακόμη και του ίδιου του προέδρου Τραμπ!

Τότε, ο κ. Καμμένος του λέει ότι βρίσκεται με την Κίμπερλι Γκίλφόιλ.

Αναφερόμενος στην νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα και όπως αναφέρει, «10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι». Μάλιστα συμπληρώνει πως αν η υπόθεση άπτεται αμιγώς του Αμερικανικού παράγονται, «το καθαρίζει». Αναλυτικά ο διάλογος μεταξύ του κατηγορούμενου μαφιόζου κατά την Ελληνική Αστυνομία και του πρώην προέδρου των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων».

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, ο Πάνος Καμμένος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την πρόθεση του να… «καθαρίσει» για λογαριασμό ενός μαφιόζου την τοποθέτηση αρχιμανδρίτη στην Κρήτη, αναδιπλώθηκε προς στιγμήν και δήλωσε πως «τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα».

Πάντως, ο Πάνος Καμμένος επανήλθε αργά το βράδυ της Τρίτης και με ανάρτηση του στο «Χ» έκανε ανάρτηση στην οποία ανέφερε, «Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω». Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….— Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Θέση για το θέμα πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που σε δηλώσεις του στο Open, ανέφερε: «Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding. Η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding είναι όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και παίζουν ως συνομιλίες. Δεν αναφέρομαι στην πραγματικότητα στον κ. Καμμένο. Ο κ. Καμμένος ήταν εταίρος. Κάποιος τον επέλεξε κι αυτόν και πολλούς άλλους». Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε την επανεμφάνιση Καμμένου και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, που δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καταρχήν έμαθα που είναι ο Καμμένος. Είναι συνήθως στην Αμερική, αγωνία δεν είχα αλλά έμαθα αυτό . Ήταν η πρώτη άχρηστη πληροφορία της μέρας. Η δεύτερη άχρηστη πληροφορία της μέρας είναι ότι κάνει κουμάντο στους Αμερικάνους. Είναι φαιδρό. Είναι το ρουσφέτι με τα γράμματα κεφάλαια».

Σημειώνεται πως η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή μητροπολίτη στη χηρεύουσα μητρόπολη έγινε τον περασμένο Μάιο και τότε ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ δεν είχε περιληφθεί στη λίστα των επιλέξιμων ενώ τον Οκτώβριο θα επαναληφθεί η διαδικασία.