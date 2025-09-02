Πάνος Καμμένος: Τώρα αρχίζουμε πάλι – Νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ

Με ανάρτηση του στα social media ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με εμπλεκόμενο στην «μαφία της Κρήτης».

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει στην ανάρτηση του «δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω….».

Μιλώντας, νωρίτερα στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk ο Πάνος Καμμένος ανέφερε: «τον ήξερα από παλιά, από όταν ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα».

Παράλληλα, μιλώντας στον ANT1 ανέφερε: «Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία».