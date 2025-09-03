Πάνος Καμμένος: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα – Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

Για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης και τις συνομιλίες με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης μίλησε ο Πάνος Καμμένος.

Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του στο OPEN τόνισε ότι «τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο από τη Νέα Δημοκρατία, με πήρε τηλέφωνο για να μεσολαβήσω για τον Αρχιμανδρίτη να γίνει Αρχιεπίσκοπος, μέτα εγώ δεν έκανα καμία κίνηση. Με ξαναπήραν δύο ή τρεις φορές ακόμα αλλά δεν απάντησα, σταμάτησα εκεί».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην αναφορά του στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ λέγοντας πως το είπε ειρωνικά. «Εγώ ήμουν με τον γιο μου στο Μαϊάμι στο Πανεπιστήμιο , κι αφού μου έλεγαν για τον Τραμπ και τον Πατριάρχη, εγώ τους είπα για την Κίμπερλι».

Τέλος, για το μέλλον του στην πολιτική είπε «εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν θα αφήσω τον κόσμο της δεξιάς να πέσει στα χέρια του ανθρώπου που είχε ρίξει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη».