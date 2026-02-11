Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν – Σε λίγο οι κοινές δηλώσεις

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες συνεδριάζει πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στις 17:30. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην υποδοχή που έγινε από τον πρόεδρο της Τουρκίας στον Έλληνα πρωθυπουργό οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ένα σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Γεια σας κ. Πρόεδρε

– Γεια σας

– Όλα καλά;

– Πολύ καλά!

Στην συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος είχε και μία σύντομη συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στην συνέχεια, υπογράφηκαν συμφωνίες για την έρευνα και την τεχνολογία και μνημόνιο συνεργασίας που υπήρχε από την προηγούμενη συνάντηση και αφορούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/SF7DNkrSEe— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 11, 2026

Όπως έγινε γνωστό, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αμέσως μετά τις δηλώσεις τους. Για τις Βρυξέλλες θα αναχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση στο Λευκό Παλάτι και το δείπνο που θα του παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας λίγα λεπτά πριν από τις 14:30.

Εκεί τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, αλλά και ο αναπληρωτής δήμαρχος και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι υπουργοί που συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.