Οι παρεμβάσεις του Νίκου Δένδια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών ‘Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί ‘Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

-Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

-Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.