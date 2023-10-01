Ο Νίκος Δένδιας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία – “Για την Ελλάδα των Belharra, των Rafale και των Viper η Κύπρος δεν κείται μακράν”

“Για την Ελλάδα των Belharra, των Rafale και των Viper η Κύπρος δεν κείται μακράν”. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση όπου παρέστη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 63η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η πραγματική ανεξαρτησία είναι μια συνεχής δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των προσδοκιών του έθνους, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των συνόρων και των Συνθηκών του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας» υπογράμμισε.

Η Κύπρος και η Ελλάδα «μοιράζονται αυτή τη δέσμευση» επισήμανε ο κ. Δένδιας και συνέχισε: «Μοιράζονται τη δέσμευση για την προσπάθεια της επανένωσης της Μεγαλονήσου. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα λαμπρό, πιο ειρηνικό, πιο σταθερό μέλλον σε ολόκληρη την περιοχή».

«Προσηλωμένοι και συνοδοιπόροι σε αυτή τη δέσμευση με όλες τις χώρας της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε: «Με μια κορυφαία και βασική προϋπόθεση: ‘Οτι όλες οι χώρες που συμπορεύονται μαζί μας είναι διατεθημένες να συνυπογράψουν τις αρχές – τις οποίες ανέφερα παραπάνω».

Τιμούμε την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου, είπε και πρόσθεσε: «Επαναφέρουμε στη μνήμη μας της θυσίες του κυπριακού Ελληνισμού, τις θυσίες που οδήγησαν στην ανεξάρτητη ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία».

«Η διασφάλιση ότι η Κύπρος θα παραμείνει φάρος σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί διαρκή μας επιδίωξη» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Η Ελλάδα», συμπλήρωσε, «παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των Κύπριων αδελφών μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Δεν παρέλειψε, δε, να τονίσει «πόσο υπερήφανος» αισθάνθηκε που παρέστη στην παρέλαση ενώ έδωσε συγχαρητήρια στους συντελεστές της.

Μεταξύ άλλων, στη στρατιωτική παρέλαση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Κύπριος υπουργός ‘Αμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός ΓΕΕΦ αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

