Συνελήφθη στην Κομοτηνή διακινητής μη νόμιμων μεταναστών (φωτογραφία)

Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Κομοτηνής, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι ως οδηγός αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ