“O Μητσοτάκης έμεινε άφωνος μπροστά στον Ερντογάν” – Τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ για τη συνάντηση στην Άγκυρα

Στο θετικό κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα εστίασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, το Anadolu υπογράμμισε τη δήλωση Ερντογάν ότι πιστεύει με όλη την καρδιά του ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ελλάδα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.

Από την πλευρά του, το δίκτυο CNN Turk σχολίασε ότι «ο Μητσοτάκης έμεινε άφωνος μπροστά στον Ερντογάν», αναφέροντας ότι αν και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών φάνηκε ότι διάλογος μεταξύ των δύο χωρών προχωράει θετικά, κάποιοι πολιτικοί κύκλοι στην Αθήνα εντείνουν την κριτική τους.

Το A Haber ανέφερε ότι: «στην Αθήνα πήραν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης μετά τη συνάντηση». Ο δημοσιογράφος τονίζει ότι κανείς στην ελληνική αποστολή, ανάμεσα τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν περίμενε την φιλική στροφή του Τούρκου προέδρου και την αναφορά του στο Διεθνές Δίκαιο.

Η Hurriyet αναφέρθηκε στο θέμα του Αιγαίου κάνοντας μνεία στην αναφορά του Ερντογάν «δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί να λυθεί με καλές προθέσεις».

«Χάρηκα που είδα ότι ο αξιότιμος φίλος μου Κυριάκος και εγώ συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι, όπως ακριβώς έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους άλλους τομείς των σχέσεών μας από το 2023, μπορεί επίσης να σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση των διασυνδεδεμένων ζητημάτων στο Αιγαίο», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.