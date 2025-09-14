Νίκος Ανδρουλάκης: «Κοστολογημένα τα μέτρα μας – Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο»

Με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ»

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς εάν το κόμμα του είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο εκλογών, στη συνέντευξη Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, που φθίνουν», είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε πως «κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντήσαμε στοχευμένα».

«Δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Σκεφτείτε τι σημαίνει για τον τόπο μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο. Το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί και επιλέγουν την αποχή. Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσίασα», σημείωσε.

Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για ενδεχόμενες συνεργασίες

Ερωτηθείς με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να κυβερνήσει απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Εγώ μπορώ να επαναλάβω πως έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Παράλληλα, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα».

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της ΝΔ. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», τόνισε σε άλλο σημείο.

Η αναφορά στον Τσίπρα

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «’Αρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση για τα “πράσινα λεφτόδεντρα”

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε. «Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

«Κοστολογήσαμε όλα τα μέτρα, είναι βιώσιμα και δίνουν προοπτική. Δεν λαϊκίζουμε»

«Κοστολογήσαμε όλα τα μέτρα. Είναι συγκεκριμένα, βιώσιμα και δίνουν προοπτική σε όλους. Δεν λαϊκίζουμε, άλλοι λαϊκίζουν», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ερώτηση για επαναφορά του 13ου μισθού στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε άλλη νοοτροπία για την υποστήριξη της κοινωνίας, με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις», συμπλήρωσε ο κ.Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ανελαστικά έξοδα των νοικοκυριών ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που πρότεινε στην ομιλία του στη ΔΕΘ και τόνισε ότι θεωρεί χρέος να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα π.χ για το βρεφικό γάλα Επέκρινε τη κυβέρνηση της ΝΔ πως δεν υιοθετεί τέτοιες πολιτικές γιατί δεν θέλει να ελέγξει τα ολιγοπώλια της αγοράς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, εξήγησε τις προτάσεις που ανακοίνωσε για την αλλαγή στο κράτος και δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ, για να γίνει με διαφάνεια καθώς το επιθυμεί ο πολίτης αλλά όχι η ΝΔ, για να μην αποκαλυφθεί το κομματικό της κράτος. Επίσης, ανακοίνωσε ότι πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 86 για να μην υπάρχει ούτε ασυλία, ούτε προστασία των υπουργών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ελλάδα- Κύπρος να είναι πρωταγωνιστές της Ευρώπης στην Ν.Α Μεσόγειο»

Ερωτηθείς για την απόκλιση Ελλάδας Κύπρου για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι οι δύο χώρες οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής πολιτικής αμυνας στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε κατηγορηματικά πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι μέρος της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης ούτε, όπως είπε συγκεκριμένα, «να εξοπλίζεται ενας τρομοκράτης της διεθνούς πολιτικής».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη ανέφερε ότι είναι κομβικός παράγοντας για την συνολική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι αυτό εξασφαλίζουν τα 12 Περιφερειακά σχέδια που το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Σημείωσε ακόμη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ότι με τις επιλογές της στην ενέργεια στέρησε την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας και οδήγησε στην εγκατάλειψη παραγωγικών κλάδων.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίσης, ο κ.Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη είπε: «Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ.Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ.Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

Η αναφορά στην Γάζα

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

«Η ΔΕΘ είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά»

«Χρόνια τώρα έχω πει ότι θέλουμε το project για την ανάπλαση της ΔΕΘ να έχει ήπιες υποδομές, πολύ πράσινο για να αναπνεύσει η πόλη και μου κάνει εντύπωση η στροφή της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η Έκθεση είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να απαντήσει για το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο κ.Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «προτεραιότητα» την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως το έργο αυτό «θα αλλάξει την εικόνα του αστικού ιστού όλων των παραθαλάσσιων δήμων». Επίσης, πρόσθεσε πως πρέπει να ολοκληρωθεί το Μετρό και να παρθούν σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας ώστε «να πρωτοστατήσει η Θεσσαλονίκη σε όλα τα Βαλκάνια».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ρωτήθηκε για τις σοβαρές καταστροφές που σημειώθηκαν πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλία. «Από τις πρώτες εβδομάδες της τεράστιας καταστροφής είχα πει ότι πρέπει να γίνει μια task force που να αναλάβει όλο το σχέδιο ανάταξης της Θεσσαλίας. Έγιναν ελάχιστα από τότε. Και δεν φτάνει ότι έγιναν ελάχιστα σε επίπεδα υποδομών, καθυστέρησαν οι αποζημιώσεις, η κατάσταση σε κάποια χωριά είναι τραγική, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις ζωονόσους. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους», υπογράμμισε.

«Εμείς δεσμευόμαστε για ένα οργανισμό που θα αναλάβει όλο το αναπτυξιακό σχέδιο σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους επιστήμονες της Θεσσαλίας που θα προκρίνουν έργα και επιλογές για να μην ξαναπάθουμε τέτοιες ζημιές», συμπλήρωσε.

Κληθείς να απαντήσει εάν έχει σκεφτεί πρόσωπα για το κυβερνητικό σχήμα και εάν θα περιλαμβάνει εξωκοινοβουλευτικούς σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές είπε: «Το ποιοι θα αναλάβουν τα υπουργεία είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο όλων είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουμε. Κι εμείς τα περιγράψαμε».