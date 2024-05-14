Νίκος Ανδρουλάκης: Να συζητάμε με την Τουρκία, χωρίς όμως αυταπάτες για τις κλιμακούμενες προκλήσεις Ερντογάν

Τις δηλώσεις των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, χθες μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real fm.

«Θέλω να ξεκινήσω από το Κυπριακό. Αυτά που είπε ο κ. Ερντογάν δείχνουν ότι υπονοεί ότι ήρθε η ώρα να διχοτομηθεί το νησί. Κάτι που είναι, βέβαια, κατάφωρα εναντίον του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και επισήμανε: «Στην Κύπρο υπάρχει η βάρβαρη εισβολή του “Αττίλα” και η κατοχή. Γι’ αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση να μην αφήνουν πίσω το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι προτεραιότητα και η επίλυσή του ξεκλειδώνει πάρα πολλά ζητήματα στην ανατολική Μεσόγειο, στις ευρωτουρκικές και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στα “ήρεμα νερά”, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πώς πράγματι υπάρχει μείωση των παραβιάσεων, ωστόσο τόνισε: «Τι σημαίνει όμως αυτό; Ο κ. Ερντογάν έχει μια στρατηγική. Τώρα που βλέπει ότι οι Αμερικανοί έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από τη συμπεριφορά του, χρησιμοποιεί την Ελλάδα για να φαίνεται ότι έχει συνομιλητή. Αυτό -το ξαναλέω- δεν πρέπει να μας δημιουργεί αυταπάτες. Καλό είναι ότι έχουμε λίγες ή καθόλου παραβιάσεις, όμως να συζητάμε χωρίς αυταπάτες. Κάποιους δεν τους ενοχλεί ότι ο κ.Ερντογάν έχει αναβαθμίσει τις προκλήσεις του για τα θέματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες; Για τον φάκελο που πήγε στον ΟΗΕ από την πλευρά της Τουρκίας έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Για την Τουρκία το θέμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” είναι πια προτεραιότητα και, μάλιστα, θέλει να το βάλει και στα σχολικά βιβλία για να δυναμώσει τον εθνικισμό του μέλλοντος. Άρα, μην έχουμε αυταπάτες. Με ενοχλεί όταν η ελληνική κυβέρνηση, για επικοινωνιακούς λόγους, φτιάχνει ένα αφήγημα που αιωρείται από την γεωπολιτική πραγματικότητα ή από τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Σχετικά με τη στάση της ΕΕ απέναντι στη Τουρκία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πώς αν δεν αποκτήσει δικά της εργαλεία, δηλαδή Ευρωστρατό, μια ενιαία εξωτερική πολιτική, ενιαία πολιτική εξαγωγής όπλων -σχέδιο που, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο ίδιος υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-, δεν θα μπορέσει να παίξει ρόλο ούτε έναντι της Τουρκίας ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε στην Αφρική. «Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ότι σε αυτά τα πολύ μεγάλα ζητήματα δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα αρχιτεκτονική. Πιο πολύ λειτουργεί, αν θέλετε, παράπλευρα, συμπληρωματικά και όχι στρατηγικά και πρωταγωνιστικά», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Δεν συζητάμε για κανέναν άλλο δρόμο. Μόνο μέσω Χάγης. Όποιος -Αμερικανός, Γερμανός, δεν ξέρω ποιος- φαντάζεται ότι μπορεί η Ελλάδα να κάτσει σε ένα τραπέζι με την Τουρκία χωρίς τη Χάγη, είναι γελασμένος» υπογράμμισε.

Ως προς την πρόκληση του Τούρκου Προέδρου να εγκαινιάσει ως τζαμί τη Μονή της Χώρας παραμονές της συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στηλίτευσε την αντίδραση του πρωθυπουργού. «Η φράση “αχρείαστη ενέργεια” -την οποία βέβαια μετά από μερικές μέρες άλλαξε γιατί κατάλαβε ότι αυτό που είπε ήταν χονδροειδές σφάλμα- είναι μια έκφραση που δίνει πολύ θάρρος στον κ. Ερντογάν. Έστω και με εισιτήριο στην Αγία Σοφία, βλέπεις τα ψηφιδωτά; Όχι. Έχουν καλυφθεί. Μιλάμε για πράγματα βαθιά προκλητικά και προσβλητικά απέναντι στην ανθρωπότητα και τον παγκόσμιο πολιτισμό» είπε. Προσέθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να πάει στην Άγκυρα με μια μικρή αναβολή, για να δείξει και τη δυσαρέσκεια του. «Υπάρχει και εθνική αξιοπρέπεια» είπε.

Επέκρινε ακόμη τον πρωθυπουργό για στρατηγικά λάθη σχετικά με τις επιλογές του τον τελευταίο μήνα, «και εννοώ ιδιαίτερα για τα θέματα της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου», τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον κ. Ράμα, ότι αυτοί οι αλυτρωτισμοί πρέπει να σταματήσουν, δεν βοηθούν σε καμία φάση την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας» και προσέθεσε: «Μην υποπέσουμε στο λάθος, όλα αυτά να γίνουν διμερή ζητήματα. Θα είναι τραγικό λάθος για την ελληνική διπλωματία».

Σχετικά με τον απόηχο της βαρύτατης πρόκλησης της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών έχοντας εντοπίσει τα προβληματικά σημεία της ως προς την εθνότητα και τη γλώσσα ενώ εξαπέλυσε επίθεση στους κ.κ. Τσίπρα και Κασσελάκη. «Επόμενο λάθος: ποιος ήταν ο μηχανισμός εποπτείας για να υπάρξει εφαρμογή της συμφωνίας; Βγαίνει λοιπόν τώρα μια ακραία εκπρόσωπος του VMRO που εκλέχθηκε πρόεδρος στη γειτονική χώρα και σου λέει “Μακεδονία”. Να μας πει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας και διάφοροι που τους ακούω τώρα. Ο κ. Κασσελάκης έβγαλε μια ανακοίνωση μνημείο παραλογισμού, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτή η ανακοίνωση. Δηλαδή δεν έπρεπε να φύγει η εκπρόσωπος της ελληνικής διπλωματίας από την ορκωμοσία; Έφυγε διότι υπάρχει προσβολή μιας διεθνούς συμφωνίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και η συμφωνία ήταν “κουτσή” αλλά και δεν υπήρχε μηχανισμός που να ελέγχει την εφαρμογή της. Άρα, μπορούν μετά από κάποια χρόνια κάποιοι ακροδεξιοί πολιτικοί της γειτονικής χώρας να σου λένε “Μακεδονία” κι εσύ να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ, άρα το ένα τους πόδι το βάλανε μέσα, μένει μόνο η ευρωπαϊκή προοπτική. Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου της συμφωνίας, το να κάνει κάποια δήλωση η κυρία Φον Ντερ Λάιεν; Σοβαρά μιλάμε τώρα;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το πολιτικό διακύβευμα των ευρωεκλογών ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «ισχυρό ΠΑΣΟΚ μετά τις ευρωεκλογές θα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία αποκτά αξιόμαχο αντίπαλο», επαναλαμβάνοντας τη πρότασή του για τη διεξαγωγή τηλεμαχίας ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικός Conference League: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων

Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας