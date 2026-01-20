Νικόλας Φαραντούρης: Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επίσημα ο ευρωβουλευτής

Την διαγραφή του Νικόλαου Φαραντούρη επισημοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος την Δευτέρα (19/1) και σε συνέχεια της απόφασης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα.

Να θυμίσουμε ότι o Νικόλας Φαραντούρης απέφυγε να κλείσει σενάρια για «μεταγραφή» στο υπό διαμόρφωση κόμμα της, ακόμα και μετά από τηλεφώνημα του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος του ζήτησε να διευκρινίσει δημόσια την θέση του και το αν παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (19.01.2026), υπό τον Φώτη Κουβέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».