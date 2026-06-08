Νίκη: Τρομοκράτες της Χαμάς και ουκρανικά drones μπαίνουν ανενόχλητοι στην ελληνική επικράτεια

Θέμα επαρκούς φύλαξης των ελληνικών συνόρων, θέτει με ανακοίνωσή της η Νίκη και απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταντήσει την πατρίδα μας χώρα – σουρωτήρι. Από τη μία οπλισμένα ουκρανικά drones να κάνουν “βόλτες” στα χωρικά μας ύδατα, από την άλλη στελέχη της Χαμάς ύποπτα για τρομοκρατική επίθεση να μπαίνουν ανενόχλητα στην ελληνική επικράτεια…

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Ο 37χρονος συλληφθείς Παλαιστίνιος, εισήλθε στην πατρίδα μας το καλοκαίρι του 2023 ως μέλος καραβανιού παράνομων μεταναστών. Κρατήθηκε, κατέθεσε αίτημα για πολιτικό άσυλο, το οποίο τελικά έλαβε.

Εργαζόταν κανονικότατα, νοίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, διέθετε τραπεζικές κάρτες και κάτω από τη μύτη των αρχών, προμηθευόταν ανενόχλητος εκρηκτικές ύλες.

Το αίσθημα ασφάλειας έχει πάει… περίπατο και οι πολίτες νιώθουν ανυπεράσπιστοι βλέποντας να μην τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας των συνόρων, αλλά και ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας» αναφέρει η Νίκη και συνεχίζει:

«Καταθέτουμε μια σειρά από εύλογα και αμείλικτα ερωτήματα, για τα οποία απαιτούμε άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία.

Πώς και υπό ποιες συνθήκες εισήλθε στη χώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος;

Διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για το ποινικό και τρομοκρατικό του παρελθόν προτού του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο;

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Πώς είναι δυνατόν επί τρία χρόνια να δρούσε ανενόχλητος στην καρδιά της πρωτεύουσας, προετοιμάζοντας τρομοκρατικά χτυπήματα;

Ποιος εγγυάται τελικά την ασφάλεια των πολιτών απέναντι στις μυριάδες των παράνομων μεταναστών που καταφτάνουν καθημερινά στη χώρα μας;

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Η ΕΥΠ περιορίζεται τελικά μόνο στις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, ή προστατεύει πράγματι την εθνική ασφάλεια;

Ποιος ελέγχει τις ύποπτες τραπεζικές καταθέσεις και τις συναλλαγές του 37χρονου, τη στιγμή που η οικονομική δραστηριότητα των νόμιμων Ελλήνων πολιτών περνά καθημερινά από “κόσκινο”;

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Η Νίκη, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, εκφράζει την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή της για την υπονόμευση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νίκης.