Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,13% – Στα 266,53 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, περιορίζοντας σημαντικά τις αρχικές απώλειες, με το κλίμα να βελτιώνεται προς το τέλος των συναλλαγών, μετά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Πειραιώς και της Eurobank, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Allwyn και της Viohalco.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.352,54 μονάδες, σημειώνοντας περιορισμένη πτώση 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.324,38 μονάδες (-1,33%) και υψηλότερη τιμή στις 2.364,47 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 266,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.496.796 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,94%), της Πειραιώς (+1,36%), της Eurobank (+1,29%), του ΟΤΕ (+0,44%) και της ΔΕΗ (+0,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-3,66%), της Viohalco (-3,12%), της Jumbo (-2,17%), της Aktor (-2,06%), της Elvalhalcor (-1,93%) και της Aegean Airlines (-1,90%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.731.805 και 6.927.468 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 60,33 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 33,06 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 67 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+5,52%) και ΥΚΝΟΤ (+4,30%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-7,14%) και Μύλοι Λούλη (-3,69%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

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AKTOR:9,9700 -2,06%

ALLWYN:13,0150 -3,66%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4100 -0,69%

METLEN:40,6800 -0,54%

OPTIMA:10,1600 -0,29%

ΤΙΤΑΝ: 48,8400 -1,53%

ALPHA BANK: 3,7800 +1,94%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 -1,90%

VIOHALCO: 20,2000 -3,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,9600 +0,23%

ΔΑΑ:10,1500 -1,26%

ΔΕΗ: 21,6400 +0,37%

COCA COLA HBC:49,7000 -0,50%

ΕΛΠΕ: 10,1800 -1,17%

ELVALHALCOR: 5,0700 -1,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,6500 -0,48%

ΕΥΔΑΠ: 10,5400 -0,38%

EUROBANK: 3,9470 +1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2300 +0,16%

MOTOR OIL: 39,7800 -0,40%

JUMBO: 22,5000 -2,17%

ΟΛΠ:38,9500 -0,13%

ΟΤΕ: 18,2000 +0,44%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7980 +1,36%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0000 -1,57%