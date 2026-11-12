Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης – Στο Εσωτερικών ο Λιάκος, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος

Μίνι ανασχηματισμός μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη

Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης – Στο Εσωτερικών ο Λιάκος, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:30

Εξελίξεις σημειώνονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον Βασίλη Σπανάκη να παίρνει τη θέση του.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
  • Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
  • Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ