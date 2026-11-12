Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης – Στο Εσωτερικών ο Λιάκος, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος
Μίνι ανασχηματισμός μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη
Εξελίξεις σημειώνονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον Βασίλη Σπανάκη να παίρνει τη θέση του.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
- Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
- Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.
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