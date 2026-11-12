Νέος υφυπουργός Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης – Στο Εσωτερικών ο Λιάκος, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος

Εξελίξεις σημειώνονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον Βασίλη Σπανάκη να παίρνει τη θέση του.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.