Μαρινάκης: “Θα αγωνιστώ για κάθε οικογένεια όπως για τη δική μου”

Σε εκδήλωση με τίτλο «Η Κηφισιά Ψηλότερα», που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με τη συμμετοχή πολιτών της Κηφισιάς, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Οι ερωτήσεις των πολιτών καθόρισαν τη ροή της συζήτησης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό της πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης πριν από έναν χρόνο: κάθε μήνα, σε διαφορετικό δήμο, να διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση, όπου οι πολίτες τον ρωτούν απευθείας για όσα τους απασχολούν. Οι συναντήσεις έχουν γίνει ήδη σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια και Παπάγου.

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«Η κάλπη είναι άδεια. Είναι η πρώτη φορά που είμαι υποψήφιος. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο», είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι είναι ευγνώμων για την παρουσία και την αγάπη του κόσμου. Όπως ανέφερε, η εκδήλωση γίνεται και για τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, την ενέργεια και το δημογραφικό, που για τον ίδιο είναι το πρώτο ζήτημα στην ατζέντα, προεκλογικά και κυρίως μετεκλογικά. Γίνεται, ωστόσο, και για όσα αναδεικνύουν δημότες, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος, εκπρόσωποι της περιφέρειας και πολίτες.

«Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι ένα λειτούργημα παράλληλα με το όποιο επάγγελμα έχουμε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπαίνουμε με ένσημα και να συνεχίζουμε να δουλεύουμε μετά την πολιτική», ανέφερε. Σημείωσε ότι το λειτούργημα αυτό απαιτεί να ακούς, να σέβεσαι και να κάνεις πράξη όσα μπορείς, και ότι το γεγονός πως σε μια μεγάλη αίθουσα μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει είναι για τον ίδιο υποχρέωση, όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική, καθώς έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα. Η ατζέντα αυτή, είπε, είναι το κεντρικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού και «επόμενου πρωθυπουργού» Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η ατζέντα κάθε δήμου και κάθε γειτονιάς.

Ο κ. Μαρινάκης υποσχέθηκε ότι θα αγωνιστεί για καθετί που βελτιώνει την Κηφισιά, την Ερυθραία, την Εκάλη, τον Βόρειο Τομέα και τη χώρα, «όπως αγωνίζομαι για το σπίτι μου, για την οικογένειά μου, για όλη μου τη ζωή». Εξήγησε ότι αυτός είναι ο λόγος που, μετά την απόφαση και μαζί με άλλα στελέχη του πρωθυπουργού, κατεβαίνει στον Βόρειο Τομέα: να αγωνιστεί για κάθε οικογένεια όπως για τη δική του, για κάθε επιχείρηση, και ειδικά για κάθε μικρομεσαία, όπως αγωνίζεται για τη δική του εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε αναστολή λόγω υπουργικών καθηκόντων και είναι το «επαγγελματικό σπίτι» που τον περιμένει όταν κλείσει ο κύκλος της πολιτικής, καθώς και για κάθε εργαζόμενο, όπως εργάζεται ο ίδιος από τότε που πήρε το πτυχίο του.

Τόνισε επίσης ότι και τα «μικρά» και καθημερινά ζητήματα έχουν μεγάλη σημασία, καθώς μια μαμά, ένας μπαμπάς, ένας παππούς ή μια γιαγιά ψηφίζει για τα μεγάλα, αλλά «ζυγίζει» και ποιο σχολείο βρίσκεται απέναντι από το σπίτι, αν υπάρχει κέντρο πολιτισμού στη γειτονιά, πόσες παιδικές χαρές έχει ο δήμος, πόσο καθαρή είναι η περιοχή και πόσο τους ακούν οι αιρετοί. «Όλα τα μετράει ο κόσμος», είπε και, αναφερόμενος στις δεκαετίες «αλαζονείας» του πολιτικού συστήματος, με «τους καλούς και τους κακούς, όπως υπάρχουν παντού», σημείωσε ότι είναι καιρός «να χαμηλώσουμε το βλέμμα, να μάθουμε να ακούμε τον κόσμο και να σεβόμαστε κάθε άποψη».

Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολιτάς, ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Κηφισιάς Χρήστος Δήμας, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς και περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Τομέα Νίκος Χιωτάκης και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς Γιάννης Μποζίνης.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, η πρώην ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλλα, οι αντιπεριφερειάρχες Μαργαρίτα Βάρσου και Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Κηφισιάς Γιώργος Κοκόλης, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Κασναφέρης, Αγγελική Βαλασοπούλου, Λίλα Δραγώνα, Κώστας Τσιλιγκίρης, Ελένη Βάρσου, Γιώργος Τσούλος και Στάθης Κύρλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Διονυσιώτης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημήτρης Καρράς και Αντώνης Μπιτσάνης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ευάγγελος Αυλητής, Σταύρος Ζαπάντης, Δημήτρης Λιανός και Γιάννης Παντελεάκης, ο πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βορείου Τομέα Δημήτρης Βέρδης και η πρώην πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Κηφισιάς Μαίρη Βενιζέλου-Κοντιζά.