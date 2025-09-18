Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή Γραμματέα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Νέα Δημοκρατία: Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή Γραμματέα
DEBATER NEWSROOM

Την Παρασκευή 19/9 συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα την εκλογή Γραμματέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

