Νέα Δημοκρατία: Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή Γραμματέα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.