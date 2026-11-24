Απάντηση στην δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος έκανε λόγο για οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής κατασυκοφάντησής σχετικά με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» για συμβάσεις δικηγορικού γραφείου της οικογένειάς του με φορείς του Δημοσίου, έδωσε η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το κόμμα, χαρακτηρίζει “ελλιπή και αποκαλυπτική” την δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

Η δήλωση του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη είναι ελλιπής, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική.

Ελλιπής, γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης απάντησε μόνο για τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, χωρίς να πει το παραμικρό για την άλλη εταιρεία, στην οποία παραμένει μέτοχος και η οποία φέρεται να διεκδικεί συμβάσεις του Δημοσίου. Το ερώτημα παραμένει: Η εταιρεία στην οποία, κατά δήλωσή του, παραμένει μέτοχος ο κ. Χατζηγιαννάκης έχει συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο και συνεχίζει να διεκδικεί κρατικό χρήμα;

Ταυτόχρονα, όμως, η δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη είναι αποκαλυπτική, γιατί αναδεικνύει την απίστευτη υποκρισία της ΕΛΑΣ και προσωπικά του κ. Τσίπρα. Όταν οι αναθέσεις από δήμους γίνονται σε συγγενικά πρόσωπα στελεχών που δεν ανήκουν στην ΕΛΑΣ, τότε, σύμφωνα με τη φαντασίωση του «ηθικού πλεονεκτήματος», αυτό συνιστά διαφθορά και είναι πολιτικά κατακριτέο.

Όταν, όμως, δήμοι και άλλοι φορείς του Δημοσίου συνάπτουν με τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκη, συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι απευθείας αναθέσεις, τότε για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του είναι απλώς Τρίτη.

Αρκετά με την υποκρισία τους και την α λα καρτ επίκληση της οικογενειακής ευθύνης.