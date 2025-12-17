Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Νέα Αριστερά για Νίκο Παππά: Καμία ανοχή στη βία κατά δημοσιογράφων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

DEBATER NEWSROOM

Το δικό της μήνυμα για τον Νίκο Παππά έστειλε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση της την Τετάρτη 17/12.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στην επίθεση από μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του NEWS 24/7.

Αναλυτικά:

Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.

Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία.

Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο.

