Νέα Αριστερά για Νίκο Παππά: Καμία ανοχή στη βία κατά δημοσιογράφων
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το δικό της μήνυμα για τον Νίκο Παππά έστειλε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση της την Τετάρτη 17/12.
Συγκεκριμένα, στάθηκε στην επίθεση από μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο του NEWS 24/7.
Αναλυτικά:
Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.
Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία.
Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο.
