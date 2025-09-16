Νατσιός: «Κάτι δεν κάνει καλά η ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά»

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νάτσιος, σε δήλωση του αναφέρει ότι κάτι δεν κάνει καλά η ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά.

Κάτι δεν κάνει καλά η ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά σύμφωνα τον πρόεδρο της “Νίκης”, Δημήτρης Νατσιό, ο οποίος σε δήλωσή του καταλογίζει ευθύνες στην ανεξάρτητη Αρχή για τη δράση μηχανισμών στο λιμάνι του Πειραιά, που οδηγεί σε απώλεια δημοσίων εσόδων, ενώ επαναλαμβάνει την πρόταση της “Νίκης” για «κατάργηση της ΑΑΔΕ, επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επέβαλε πρόστιμο 367 εκατομμυρίων ευρώ για απώλειες δασμών από την υποκοστολόγηση μεγάλων ποσοτήτων εισαγόμενων προϊόντων από την Kίνα μέσω του λιμένος Πειραιά.

Πριν λίγους μήνες, ξανά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την επιχείρηση ΚΑΛΥΨΩ διαπίστωσε νέο σκάνδαλο με υποτιμολογήσεις προϊόντων που έρχονταν με κοντέινερ από την Κίνα στον Πειραιά και απέφευγαν τους αναλογούντες δασμούς και φόρους.

Τώρα ξανά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάσχεσε 1.935 εμπορευματοκιβώτια που κατευθύνονταν στην ΕΕ, ανακαλύπτοντας έναν μηχανισμό απάτης, ο οποίος διακινούσε παράνομα κινεζικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία οκτώ χρόνια με εκτιμώμενη ζημία 800 εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς και ΦΠΑ», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της “Νίκης” και καταλήγει.

«Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ φέρει ακέραια την ευθύνη για την δράση αυτών των μηχανισμών απάτης, η οποία μας εκθέτει διεθνώς και προκαλεί απώλεια τεράστιων ποσών από τα δημόσια έσοδα.

Η “Νίκη” έχει επανειλημμένως εκφράσει την πρόταση για κατάργηση της ΑΑΔΕ, επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ένταξή της στο Υπουργείο Οικονομικών».