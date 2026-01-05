Νατσιός: «Η ΑΑΔΕ στραγγαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τροφοδοτεί την ακρίβεια»

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε ασφυκτική κατάσταση λόγω των υπέρογκων και συνεχώς αυξανόμενων δαπανών που επιβάλλονται για τη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Όπως τονίζει, το δυσβάσταχτο αυτό κόστος μετακυλίεται αναπόφευκτα στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας την ακρίβεια.

Φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην επαρχία, αναδεικνύει τις πολλαπλές υποχρεωτικές δαπάνες για εξοπλισμό, συντήρηση και αναβαθμίσεις συστημάτων, που φθάνουν σε χιλιάδες ευρώ.

Ο Δημήτρης Νατσιός υπογραμμίζει ότι όταν το κράτος αντιμετωπίζεται ως ο μεγαλύτερος «εισπράκτορας» σε βάρος της πραγματικής οικονομίας, υπονομεύεται η φορολογική συνείδηση, η ανταγωνιστικότητα και η εμπιστοσύνη των πολιτών, καλώντας το Δημόσιο να αλλάξει προτεραιότητες και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία και την παραγωγή.

Ολόκληρη η τοποθέτησή του:

«Έχουμε πει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν από τις υπέρογκες δαπάνες που είναι αναγκασμένες να κάνουν, για να εναρμονισθούν με τις εκάστοτε οδηγίες της ΑΑΔΕ, η οποία απλώς αποφασίζει και επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ένα δυσβάσταχτο κόστος που μετακυλίεται στην τελική τιμή προϊόντων και υπηρεσιών στον καταναλωτή. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει ακρίβεια.

Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα ενός πρατηρίου πώλησης υγρών καυσίμων που λειτουργεί στην επαρχία. Τα στοιχεία πολύ πρόσφατα:

Διατηρεί 8 μηχανές (POS) για έκδοση αποδείξεων τιμολογίων, πληρωμή με κάρτα, πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό, κλπ. Σημειωτέον, ότι κάθε μία συσκευή κοστίζει περί τα 250 ευρώ, ενώ απαιτείται και μηνιαίο κόστος συντήρησης από την Τράπεζα περί τα 14 ευρώ για την κάθε μια.

Πρόσφατα, αναγκάστηκε να κάνει νέα ογκομέτρηση του οχήματος μεταφοράς καυσίμων (βυτίο 8 τόνων) πληρώνοντας 2.100 ευρώ, (εργασία, αισθητήρας μεταλλικής ράβδου, παράβολο) συν τα έξοδα μετακίνησης και την απώλεια μίας εργάσιμης ημέρας.

Είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση του «συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών» για «εναρμόνιση του πρατηρίου» με την ΚΥΑ 1176 της ΑΑΔΕ, στην οποία απαιτείται αλλαγή υπολογιστή λογισμικού, εκτυπωτή, UPS, κλπ. με κόστος που ξεπερνά τα 4.400 ευρώ.

Δυστυχώς, όταν ο πιο μεγάλος κλέφτης γίνεται το Δημόσιο (με το κάλυμμα της νομιμότητας), δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές να έχουν φορολογική συνείδηση και, φυσικά, δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην διεθνή αγορά.

Το Δημόσιο πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του με τους πολίτες και να μην έχει ως πρώτιστο στόχο την συλλογή εσόδων από φόρους που θα «πετάξουν» στις τσέπες των δανειστών μας.»