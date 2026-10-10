Ναταλί Κακκαβά: «Θα είμαι δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, στην πρώτη γραμμή»

Την πρόθεσή της να βρεθεί στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, γνωστοποίησε η Ναταλί Κακκαβά, μέσα από συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Σαρωνικού μίλησε για τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα επέλεγε να τον ακολουθήσει πολιτικά.

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Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram απόσπασμα της συνέντευξης, ευχαριστώντας τη δημοσιογράφο για τη φιλοξενία.

«Θα είμαι παρούσα δίπλα του, στην πρώτη γραμμή»

Ερωτηθείσα για τις πληροφορίες που συνδέουν το όνομά της με τον Αντώνη Σαμαρά, η Ναταλί Κακκαβά ξεκαθάρισε ότι έχει λάβει τη δική της απόφαση, η οποία ωστόσο εξαρτάται από τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Όταν και εφόσον ο κ. Σαμαράς πάρει τις αποφάσεις του για το επόμενο πολιτικό του βήμα, εγώ θα είμαι παρούσα δίπλα του, στην πρώτη γραμμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, η οποία συνδέεται με τις προσωπικές της αρχές, την πολιτική της διαδρομή και τον σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή που πρέπει να αποφασίζεις αν θα παραμείνεις παρατηρητής ή αν θα αναλάβεις μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ επιλέγω το δεύτερο», πρόσθεσε.

«Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια αποτελούν τις σταθερές μου»

Η Ναταλί Κακκαβά αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους αισθάνεται πολιτικά κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

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Αρχικά εξέφρασε την εκτίμησή της για την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του συνέβαλε στη σταθεροποίηση της χώρας εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Στη συνέχεια στάθηκε στις αξίες που, όπως είπε, θεωρεί ότι τους συνδέουν.

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«Οι αξίες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας αποτελούν και δικές μου σταθερές», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει και προσωπική διάσταση στην επιλογή της, καθώς κατάγεται από τη Μεσσηνία και, όπως εξήγησε, στην οικογένειά της υπήρχε ανέκαθεν μεγάλη εκτίμηση για τον Αντώνη Σαμαρά.

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Η πορεία της στην αυτοδιοίκηση και το επόμενο βήμα

Η Ναταλί Κακκαβά αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της στην τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Σαρωνικού και σήμερα είναι ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος.

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Το DEBATER είχε καταγράψει το 2023 την εκλογική της επίδοση στον Δήμο Σαρωνικού, όταν είχε συγκεντρώσει 514 σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων Θορικού.

Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2024, είχε παραιτηθεί από τη θέση της αντιδημάρχου Σαρωνικού, καταγγέλλοντας συμπεριφορές σε βάρος της, με τη δημοτική αρχή να δίνει τη δική της απάντηση.

Στη συνέντευξή της στα «Παραπολιτικά», η ίδια υποστήριξε ότι η ενασχόλησή της με την αυτοδιοίκηση της έχει προσφέρει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Η δήλωσή της δεν συνιστά ανακοίνωση συμμετοχής σε νέο πολιτικό κόμμα, καθώς η ίδια έθεσε ως προϋπόθεση να αποφασίσει πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς το επόμενο πολιτικό του βήμα.

Ωστόσο, με τη δημόσια τοποθέτησή της, η Ναταλί Κακκαβά καθιστά σαφές ότι επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό του, εφόσον εκείνος προχωρήσει σε νέα πολιτική πρωτοβουλία.