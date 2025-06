Απαιτείται η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Για να το κάνει αυτό, ένα πράγμα είναι απολύτως απαραίτητο, να αλλάξουν όλα. Πρέπει να αλλάξει η δομή και η αντίληψη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος απηύθυνε, σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου, ομιλία κατά τη πρώτη ημέρα του διήμερου συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργανώνεται από τη Next is Now και την Dome Consulting Firm στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το θέμα της ομιλίας του κ. Δένδια αφορούσε την ευρωπαϊκή άμυνα και τον ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι εξαιρετικά χρήσιμο να συζητάμε τα θέματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας» γιατί «θέλουμε να συζητηθεί, να διαδοθεί, η νέα προσέγγιση που ονομάζεται «Ατζέντα 2030», αλλά και να μας υποδειχθούν τα λάθη που κάνουμε σε αυτή».

«Έχουμε κάνει μια καινούρια δομή, έχουμε προχωρήσει και θα προχωρήσουμε σε συγχωνεύσεις στρατοπέδων, μονάδων, σχηματισμών, αλλά το κυριότερο είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα. Την κουλτούρα, τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα πράγματα» εξήγησε.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», είπε ότι «δεν είναι μόνο μια νέα προσέγγιση οπλικών συστημάτων με ολιστική διάσταση, είναι αυτή η νέα κουλτούρα».

«Η ‘Αμυνα της χώρας τα περιλαμβάνει όλα: Τα πέντε επίπεδα της «Ασπίδας» και το έκτο παρεμπιπτόντως, το δορυφορικό, το οποίο ελπίζουμε ότι θα προστεθεί στο μέλλον» ανέλυσε.

«Απαιτείται», υπογράμμισε, «μια εθνική προσέγγιση, μια εθνική ταύτιση στα θέματα στα οποία χωρεί μεν διάλογος, αλλά πρέπει να υπάρχει εθνική σύνταξη πίσω από μία τελική απόφαση».

Για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στους εξοπλισμούς με ποσοστό 25%, τόνισε: «Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η υλοποίησή του στη συζήτηση για την αγορά μίας τέταρτης φρεγάτας Belharra, η οποία θα προστεθεί στις άλλες τρεις»

«Όμως», πρόσθεσε, «δεν είναι μόνο το 25% στις μεγάλες πλατφόρμες που είναι μεσοσταθμικό» και συνέχισε λέγοντας: «Η άλλη προσέγγισή μας για την οποία είμαι υπερήφανος, είναι το ΕΛΚΑΚ. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας».

Το ΕΛΚΑΚ, ανέφερε, «δεν προκηρύσσει διαγωνισμούς για αγορές προϊόντων. Προκηρύσσει προβλήματα τα οποία του δίνουν ως ερωτήματα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Η Διεύθυνση Καινοτομίας επίσης, ένα καινούργιο δημιούργημα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, προκηρύσσει ερωτήματα απέναντι σε αυτό το οικοσύστημα και περιμένει να πάρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα».

«Και να χρηματοδοτήσει», ανέλυσε, «επί τη βάσει των απαντήσεων την παραγωγή πρωτοτύπου από τα δυο διαφορετικά funds που έχει, εξαρτώμενα από το readiness level του καθενός από αυτά και από εκεί και πέρα οι Ένοπλες Δυνάμεις να ελέγξουν το πρωτότυπο, να δουν αν μας κάνει».

«Σε αυτή την περίπτωση, εμείς κρατάμε τα δικαιώματα στρατιωτικής χρήσης επειδή όλα αυτά σχεδόν είναι dual use, τα δικαιώματα πολιτικής χρήσης τα έχει η εταιρεία που τα παράγει» επισήμανε.

«Το ΕΛΚΑΚ έχει ήδη πιστωμένη μια μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία λέγεται ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. Το πρώτο αντί-drone ελληνικό σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε στο Ανατολικό Αιγαίο και μετά πήγε και δοκιμάστηκε σε συνθήκες μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά εγώ θα σας αναφέρω κάτι πιο αισιόδοξο ακόμη από αυτό. Τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ θα τον αγοράσουμε πια για όλα τα ελληνικά πλοία. Το κόστος του είναι περίπου το μισό από το αν αγοράζαμε ένα όμοιο σύστημα από το εξωτερικό. Αλλά είναι ένα ελληνικό σύστημα» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Το πιο αισιόδοξο είναι ότι προκηρύχθηκε ένα ερώτημα για το οποίο ζητήσαμε απαντήσεις για δυο τύπους USV, αυτόνομα κινούμενα στη θάλασσα, δύο διαφορετικών μεγεθών. Ανέμενα ότι θα εμφανιστούν πέντε-έξι ελληνικές προτάσεις. Εμφανίστηκαν 31 και μία καθυστερημένη. Δηλαδή 32 συνολικά» είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. «Το οικοσύστημα υπάρχει, είναι εκεί και περιμένει. Περιμένει να κινητροδοτηθεί, περιμένει την ευκαιρία. Τα μυαλά είναι εκεί, οι άνθρωποι είναι εκεί, οι δυνατότητες είναι εκεί. Και οι δυνατότητες είναι ατέλειωτες, είτε από μεγάλες υπάρχουσες μονάδες, όπως τα ναυπηγεία, όπως οι, όχι πολλές αλλά υπαρκτές, μεγάλες βιομηχανίες μας, αλλά και οι πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων πολλές φορές, που τους δίνεται η ευκαιρία να μείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν υπεραξίες και εξαγώγιμα προϊόντα» συμπλήρωσε.

«Διότι», εξήγησε, «τελικά όλα αυτά έχουν έννοια αν μοχλεύσουν και οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριος, πρωταρχικός παράγοντας ασφαλείας της χώρας είναι μια ισχυρή οικονομία. Και για να έχουμε μια ισχυρή οικονομία πρέπει να έχουμε ένα σοβαρό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Ένα διαρκώς παθητικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι κύριος παράγων ανασφάλειας για τη χώρα».

«Οφείλουμε να πιστέψουμε ότι ο ουρανός είναι το όριο και ίσως και πέρα από αυτόν. Χρειάζεται, όμως, να στοιχηθούμε πίσω από μία προσέγγιση, που καταλαβαίνω ότι είναι νέα, καταλαβαίνω ότι εγείρει ερωτήματα, καταλαβαίνω ότι ούτε οι Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε η κοινωνία ήταν εθισμένες σε αυτό» ανέφερε.

«Η ανάγκη για τη δική μας πατρίδα είναι καταλυτικός παράγων που μας υποχρεώνει να πετύχουμε σε αυτό το εγχείρημα» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση για το ίδιο θέμα, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Dome Consulting Firm Μαριάννα Πυργιώτη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της THEON SENSORS Βασίλης Σαββαϊδης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Παντελής Τζωρτζάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της Netcompany South and East Europe & European Institutions (SEE & EUI) Αλέξανδρος Μάνος.

