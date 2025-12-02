Ν. Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

«Το δίλημμα για τον πολίτη δεν ειναι ‘Μητσοτάκης ή χάος’, αλλά: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι: ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, συγκεκριμένο και υπεύθυνο», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. «Εγγυόμαστε την ελπίδα με λύσεις, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», τόνισε.

Από την εκδήλωση με τίτλο: «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», που συνδιοργάνωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. «Αυτό το σχέδιο ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη να υλοποιήσουμε, για μια πιο ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε.

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και αφουγκράζεται τις πραγματικές του ανάγκες με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική καθημερινότητα. «Αυτό άλλωστε ήταν και η παρουσίαση του προγράμματος μας στη ΔΕΘ, ένα πρόγραμμα για όλα συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένο κοστολογημένο, για να φύγουμε κι από τον λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά κι από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά. Διότι αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας ευθύνες και προόδου και γι’ αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό την στήριξή τους επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε.

Τόνισε ότι αγωνίζεται για μια «Ελλάδα για Όλους», στο πλευρό του συνταξιούχου «που σκέφτεται δυο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ», του φοιτητή που σκέφτεται τις δυσκολίες για να βρει ένα σπίτι με αξιοπρεπές ενοίκιο, «του αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά». «Λένε τα παπαγαλάκια της ΝΔ: ‘μα θα κλείσετε τους δρόμους;’ Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα κι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο δρόμο πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική. Αλλά και σ’ αυτό το ζήτημα η ΝΔ επιλέγει την πόλωση, το διχασμό και όχι τη συζήτησης για να βρεθούν λύσεις». Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται δίπλα και στον εργαζόμενο «που ασφυκτιά εγκλωβισμένος στην κίνηση».

Σχολίασε ότι όμως μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες να βρεθούν λύσεις. «Ο διχασμός είναι απλός και φαίνεται στο ψευτοδίλημμα: σταθερότητα η χάρος. Αυτό θα είναι το μότο της ΝΔ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Αυτό το ψευτοδίλημμα δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτός της πραγματικότητας του λαού. Δεν καίγεται ο λαός μας να του δώσει τρίτη ευκαιρία, για μια κυβέρνηση που κάνει τη ζωή μας χειρότερη. Αναξιοκρατία, διαφθορά, ατιμωρησία, ακρίβειας παντού. Αυτή είναι η πολιτική της ΝΔ», υποστήριξε. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη «το δίλημμα για τον πολίτη δεν είναι ‘Μητσοτάκης ή χάος’, αλλά: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα». Και τόνισε ότι «η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, συγκεκριμένο και υπεύθυνο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την «τραγική κατάσταση στην Αθήνα που έχει φτάσει στο απροχώρητο», λέγοντας ότι είναι το σύμπτωμα μιας χώρας που δεν επενδύει στη βιωσιμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της. Ανέφερε ότι ο μέσος οδηγός χάνει στον δρόμο 100 ώρες τον χρόνο και ότι υπολογίζεται πως το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα κοστίζει στην εθνική οικονομία 80-90 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή μια σειρά από έργα, όπως η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, ο οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, η επέκταση στη λεωφόρο Κύμης και η επέκταση της Αττικής οδού προς Ραφήνα και Λαύριο καθυστερούν δραματικά και το απαισιόδοξο σενάριο είναι όλα αυτά να μπουν σε λειτουργία με τη νέα δεκαετία. Ως «τρανταχτό» παράδειγμα έφερε τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, «όπου η προχειρότητα του υπουργείου Υποδομών μας οδηγεί στην ‘κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ’», με απώλεια χρήματα των φορολογούμενων. «Έχουν λεφτά για τους ισχυρούς, γιατί αυτούς υπηρετεί και τα ολιγοπώλια», σχολίασε για την κυβέρνηση.

Πρόσθεσε ότι τον Νοέμβριο 2023 ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας με αποθάρρυνση χρήσης του αυτοκινήτου και με περισσότερα και ποιοτικότερα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τον «επόμενο μήνα», για να σχολιάσει ότι όμως «ο ‘επόμενος μήνας’ πήρε στον πρωθυπουργό δύο χρόνια». «Αυτό είναι παράδειγμα της αναξιοπιστίας της ΝΔ». Ανέφερε ότι άκουσε και τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, κ. Κυρανάκη, να λέει ότι δεν χωράμε άλλοι στην Αθήνα. «Στο τέλος», σχολίασε, «θα μας πουν ότι δεν φταίνε αυτοί αλλά εμείς που κυκλοφορούμε. Αυτή θα είναι η απάντηση της ΝΔ, να καθίσουμε στα σπίτια μας για να λυθεί το κυκλοφοριακό».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι ανακοίνωσε 300 προσλήψεις στις συγκοινωνίες όταν υπάρχει ανάγκη για 910 και πως «η λύση για τη Νέα Δημοκρατία περνά είτε μέσω κάποιου εργολάβου είτε μέσω πανάκριβων προμηθειών». «Το είδαμε με τους διαγωνισμούς συνολικής αξίας 913 εκατομμυρίων ευρώ για τα νέα αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ‘Αραγε πόση Εθνική Προστιθέμενη Αξία δημιουργήθηκε από αυτές τις αγορές και τις μισθώσεις; Πόσες ελληνικές εταιρείες απέκτησαν τεχνογνωσία; Πόσοι Έλληνες εργαζόμενοι μελέτησαν και εργάστηκαν έστω σε ένα κομμάτι της παραγωγής αυτών των οχημάτων; Ποια μεταφορά τεχνογνωσίας έγινε έστω στην ιδιωτικοποιημένη πλέον ΕΛΒΟ ή αλλού;», ρώτησε. Ρώτησε εντέλει τι μένει πίσω στη χώρα από τις «φαραωνικές παραγγελίες», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει όραμα για τη συστηματική ανάπτυξη της Αττικής, για την αποκέντρωση και την αναγέννηση της Περιφέρειας.

Καταθέτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο μεγάλο ζήτημα του Κηφισού. Μίλησε για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας, χρήση της τεχνολογίας αρχικά με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους του Κηφισού, για αποτροπή της υπερφόρτωσης του δικτύου, όσο και στις λωρίδες κυκλοφορίας για προσαρμογή των ορίων ταχύτητας στον φόρτο της κίνησης, σε πραγματικό χρόνο. Επίσης μίλησε για δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση.

Παράλληλα μίλησε για στοχευμένες μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις: αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξέταση της επαναχάραξης των λωρίδων συνολικά.

Ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης εκκίνησης της ωρίμανσης των κρίσιμων έργων υποδομών, με μελέτες, αδειοδοτήσεις και με εξεύρεση και καθορισμό χρηματοδοτικών πηγών.

Μίλησε επίσης για προώθηση του ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς επίσης και συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Στους άξονες του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται επίσης η νομοθέτηση της θέσπισης ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός ενός διαφοροποιημένου ωραρίου προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού. Επίσης, η προώθηση εκτεταμένων πεζοδρομήσεων με παράλληλη νέα χωροταξική πολιτική ώστε να διαμορφωθούν γρηγορότερες διαδρομές και άρα ευκολότερες μετακινήσεις. Ακόμη, η ενθάρρυνση μέσω οικονομικών κινήτρων της κατασκευής περιφερειακών, προς το κέντρο, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου. «Ένα αντίβαρο δηλαδή, για κάθε νέο χώρο στάθμευσης και ένας νέος χώρος πρασίνου στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα. Έτσι η Αττική μας δεν θα γίνει στο μέλλον μια θάλασσα από λαμαρίνες», τόνισε.

Τέλος, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι και ο σχεδιασμός της μεταφοράς δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής, καθώς και η παροχή κινήτρων για μετακίνηση επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά και εμποροβιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας.

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η Αθήνα να μετατραπεί σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και με υψηλή ποιότητα ζωής», υποστηρίζοντας ότι «η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Αντί να λύνει, διαιωνίζει τα προβλήματα». «Εμείς», είπε, «δεν συμβιβαζόμαστε με την παρακμή, ούτε με τη μοιρολατρία. Δεν παραιτούμαστε από το όραμα μιας καλύτερης ζωής για όλους». «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με όραμα και σχέδιο για την υπέρβαση, για να μπει τέλος στη στασιμότητα, με ριζικές τομές και πολιτική βούληση», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ