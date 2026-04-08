Μπουκώρος: “Είμαι ο μόνος από τους 300 βουλευτές που έκανε καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Για την εμπλοκή του στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος τονίζοντας ότι είναι ο μόνος βουλευτής που έκανε καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Ο κ. Μπουκώρος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι τηλεφώνησε «για ένα ζευγάρι νέων αγροτών που είναι κληρονόμοι ενός κτήματος και έχουν πραγματικά ζώα και όχι εικονικά, σαν αυτούς που κατασπάραξαν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτοί για τους οποίους τηλεφώνησα δεν έχουν πραγματική έκταση, εγώ θα παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα, επειδή πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά και όχι τυπικά. Παρόμοιο πρόβλημα με αυτό το ζευγάρι είχαν εκείνη την εποχή, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, 1.026 κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα και ρυθμίστηκαν τα προβλήματά τους».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «οι παρεμβάσεις έγιναν, γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε προβληματικός κανονισμός λειτουργίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε καταγγείλει τα σκάνδαλα στον οργανισμό όπου με εικονικές εκτάσεις γης εισέπρατταν εκατομμύρια, «αλλά αυτό δεν το επισημαίνει κανείς».

«Είμαι ο μόνος από τους 300 βουλευτές που έκανα συγκεκριμένες καταγγελίες που πήγαν στην Εισαγγελία και απέδωσαν αποτελέσματα και σήμερα βρίσκομαι απολογούμενος».