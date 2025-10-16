Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ

Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ
Σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ, που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να συμμετάσχει αύριο στις 9 το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 11:30 το πρωί ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών.

