Δένδιας: Ενημέρωσε την ΕΕ για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου στην Κύπρο στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη ναυσιπλοΐα».

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Συμμετείχα σήμερα στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη #Λευκωσία, στο πλαίσιο της προεδρίας της στην Ε.Ε. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη… pic.twitter.com/iWArK2lgFy— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 8, 2026

«Επιπλέον, κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.